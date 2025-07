El Ayuntamiento de Barbastro, la viralidad y la centralidad

Barbastro se ha hecho viral, para mal. El lamentable y reciente episodio del pleno municipal, que todos los vecinos de la ciudad conocen y del que todos sentimos vergüenza, se ha difundido a través de las redes sociales con multitud de enfoques, aunque principalmente desde la crítica a la sátira.

No es preciso recordarlo e incluso, sería preferible no hacerlo, pero su gravedad obliga a extraer y reclamar consecuencias.

La política local, en modo alguno, puede ser esto, ni así. Lejos de la escandalera continua en los entornos y ambientes madrileños, no debe haber contagio de ese otro virus que, además de la multiplicación en las redes sociales, tiene como síntomas evidentes, entre varios, la ruidosa división y la confrontación estéril, la imagen y el tiempo perdidos en discusiones inútiles que no aportan en pos del interés general.

Por ello, hay que reivindicar y exigir una corrección y modificación del clima político en el ayuntamiento. Es lo que hacemos desde el Partido Aragonés de Barbastro con la difusión de este texto, planteando un compromiso real de respeto y un criterio de prioridad para el trabajo hombro con hombro, como garantía de eficacia. No puede haber el uno sin el otro. Sin embargo, han faltado ambos y no es la primera vez que ocurre en este mandato.

Barbastro necesita un ayuntamiento donde las legítimas diferencias de criterios y proyectos para la ciudad, sean superadas por una voluntad de diálogo, acuerdo y cooperación a fin de alcanzar la meta que, supuestamente, todos deseamos: el bienestar y mejor futuro de nuestros vecinos, familias, colectivos, empresas... En suma, para esa realidad común que es Barbastro, municipio y sociedad. Las formas y comportamientos no tienen que situar en riesgo ni ese objetivo de colaboración, ni la credibilidad de la política y de las instituciones.

No somos ingenuos. En el PAR, sabemos que la actual composición del pleno municipal, con dos grandes grupos opuestos y dos extremos minoritarios, es terreno abonado para el enfrentamiento. A diferencia de otros períodos anteriores, la capacidad moderada y moderadora de una fuerza política aragonesista de centro como el Partido Aragonés, no puede intervenir directamente en la Corporación. Naturalmente que así se manifestó la expresión democrática de los barbastrenses en las elecciones locales y acatamos esa determinación, por supuesto. Ello no impide que señalemos tanto la ausencia como la necesidad, no solamente para Barbastro. Vemos en las Cortes de Aragón que la única sigla dispuesta a poner estabilidad y cumplimiento de los pactos es el PAR. Ahí estamos. Sirva como referencia.

En suma, con este tono constructivo y sensato, lejos de alimentar la estridencia, desde este Comité municipal de Barbastro del Partido Aragonés, recién constituido tras el pasado Congreso del PAR, apelamos a la razón de la buena política y al corazón barbastrense que compartimos, porque ya han sido desbordados demasiados límites, afectando al descrédito institucional, y porque esta ciudad y estas gentes no merecen cuanto ha sucedido, sino un ayuntamiento mejor, por parte de todos y en todos los sentidos.

