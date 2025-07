22 millones, 2% o 5%

Esta última columna del curso va a ser un totum revolutum de economía y gasto en armas. Empecemos por lo primero: hace ya un tiempo dije que la economía iba como un tiro. Hoy el cohete sigue disparado. En España hay casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Récord histórico y subiendo. Quizá algunos de los problemas de saturación de turistas y viajeros tengan algo que ver con esta cifra. Acuérdense que en 2013 ni los aeropuertos ni las estaciones se saturaban. Además, la inflación está controlada y la ratio Deuda/PIB sigue su camino descendente. Vamos, que la economía va bien. Pero tengo serias dudas de que la economía vaya a irles bien a los países que se gasten el 5% del PIB en Defensa. El pasado marzo escribía en esta columna sobre la necesidad de que Europa mejore su defensa. Algo, que por supuesto mantengo. Pero entre el 1,9% que gastan de media los países de la UE y la locura del 5%, hay un buen trozo. Son varias las razones por las que el 5% no debería ser en ningún caso una meta. La primera: Europa podría mejorar muchísimo su defensa simplemente con una mayor coordinación y sembrando el germen del futuro ejército europeo. La segunda gastar un 5% seguramente deje a Europa con peor defensa que gastando un 2% o un 2,5%. Esta aparente paradoja se debe a que Europa, hoy por hoy, carece de la capacidad industrial necesaria para producir tanto armamento. Por eso está Trump obsesionado con el 5%. Porque sabe que si Europa gasta el 5% no le quedará otra que comprárselo a EEUU. De este modo Trump gana por partida doble y Europa pierde también por partida doble. Por un lado EEUU se forra a nuestra costa vendiéndonos sus armas. Por el otro, nos controla, porque dependemos de su industria, sus repuestos y su tecnología para mantener nuestro ejército. La apuesta por la defensa solo tiene sentido si sirve para que Europa adquiera autonomía estratégica. Esto pasa por fomentar nuestra propia industria y nuestra tecnología. El 5% nos hace dependientes. Además, es evidente que si vamos a gastar más en algo, no queda otra que subir impuestos o recortar de otro lado. Vamos, que la broma del 5% nos va a costar un pico. Más o menos el 1% del PIB español son 15.000 millones. Por lo que la diferencia entre el 2% y el 5% son la friolera de 45.000 millones, o lo que vienen a ser unos 1.000€ por españolito cada año. Así se entiende mejor que el presidente se negara en redondo al 5%. Disfruten este verano no sea que el que próximo, con 1.000€ menos, no se pueda.

