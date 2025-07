La hoguera de las vanidades

Mis amigos no entendían mi interés en encender la hoguera de la noche de San Juan con el periódico de tirada nacional que ese mismo día recogía un artículo de Javier Lambán: En defensa de la democracia, hay que ser socialista. Es la noche en que tiras al fuego las cosas, los enseres y las ideas que quieres olvidar, les dije.

Tras leerlo, sentí esa profunda desazón e incredulidad que te lleva a la melancolía. Pensé que hay momentos en la vida en que no nos damos cuenta de que vamos empujados por una corriente que nos complace, por lo que dejamos de bracear, de pelear. Impresionados seguramente por los halagos y adulación de personas que van en dirección contraria llegamos a pensar que tienen razón. Seguro que es muy difícil resistirse a esos poderes, y es entonces cuando cedemos y terminamos dándoles la razón.

Algo así ha debido pasarle al Sr. Lambán para resumir y teorizar en un artículo de opinión sus constantes críticas a la actual dirección federal del PSOE en los últimos años. Rendirse, bajar los brazos ante las corrientes de poder mayoritarias, no es ninguna deshonra, pero justificarlas públicamente haciendo propios los postulados de nuestros adversarios políticos valiéndose de su condición de exsecretario general para confundir y confrontar internamente, es otra cosa muy diferente.

Porque no es cierto que el PSOE ha dejado de defender a la clase trabajadora para abrazar el wokismo, sino todo lo contrario. Además de ir mejorando las condiciones salariales y laborales de una buena parte de los ciudadanos, el socialismo actual asume la defensa de la igualdad, la lucha contra las discriminaciones por género e identidad sexual, así como la integración de identidades territoriales. Y lo hace porque ser socialista nos obliga a comprometernos con esas y otras muchas causas justas.

¿Cómo se puede decir que la relación con los socios de gobierno o apoyos parlamentarios amenazan la democracia o la propia Constitución? ¿Y qué es la democracia sino el acuerdo de diferentes? ¿Acaso no gobernó él con cinco formaciones políticas radicalmente distintas durante ocho años? ¿Le hizo eso vulnerar el Estatuto de Autonomía o la propia Constitución?

Más aún cuando los verdaderos riesgos para la democracia se están manifestando en otros ámbitos: con actuaciones inquietantes por parte de algunos poderes del Estado, como una huelga ilegal de jueces y fiscales en marcha, cuyas organizaciones se niegan a dar el nombre y número de los participantes para que no se les descuente los días de paro. Culpar al Gobierno del progresivo deterioro de la separación de poderes, en este contexto, suena más a broma que a crítica fundada.

La libertad de expresión es sagrada para los socialistas, así que afirmar que desde el PSOE se penaliza a los medios que no son adictos es una falacia, solo recurrente desde la hoguera de las vanidades, desde la burbuja del que le gustaría ser el único protagonista. Con las decenas de tertulias, platós, empresas y mercenarios mediáticos campando a sus anchas con mentiras y medio verdades a todo tren, no se sostiene.

Sostener que desde el PSOE se potencian los privilegios territoriales, haciendo abstracción de los problemas que los independentistas y la derecha de Rajoy dejaron en Cataluña tras el 2017, obviando la incesante búsqueda de puentes para recuperar la convivencia dentro y fuera de Cataluña que ha hecho este gobierno, es un tanto desleal.

La aprobación de la ley de amnistía por el Tribunal Constitucional, no muta la Carta Magna, el único tribunal con autoridad para interpretar la constitución ha dado su veredicto. Ser demócrata, hoy día, supone asumir esta sentencia, y hacer juicios torticeros, como hace la derecha cuando no le gustan las sentencias, no forma parte de nuestra cultura.

Los contrapesos han caído en el PSOE, es cierto, y eso ha fomentado, el autoritarismo, tanto en Madrid como en Aragón. ¿Acaso no recuerda que en su época de secretario general no dejaba moverse ni a las moscas? Castigó cualquier desavenencia y se rodeó de infinidad de aduladores que le subían el ego al mismo tiempo que le destrozaban la gestión.

No hay que ser un lince para ver que la socialdemocracia está en crisis en el mundo, pero con aportaciones como esta veo muy difícil que pueda reflotar. La credibilidad de las críticas de personas que han estado al mando de la nave tantos años depende en gran parte de si se hacen dentro o fuera de la organización. Cuando, como es el caso, se hacen para los medios, hay poco espíritu constructivo y mucha vanidad.

