Un congreso descentrado

El congreso que ha clausurado el PP tenía dos objetivos: consolidar a Feijóo al frente de su partido y consagrar la política de hermanamiento con la ultraderecha, como único camino para intentar llegar al poder. Curiosamente, los titubeos en el liderazgo conservador tienen mucho que ver con la dura línea política que viene marcando desde Madrid la señora Ayuso. Mientras que las amistades peligrosas del jefe de la oposición con su extrema diestra son el clavo ardiendo con el que se aferra a Génova. No hay cambio estratégico porque los populares ni tienen, ni pueden, ni quieren ejercer otra política. Si acaso, hay un endurecimiento de caras en línea con el discurso imperante, desde 2023, que considera ilegítimo el gobierno democrático surgido de las últimas elecciones generales. Nada nuevo bajo el sol ni junto a la Puerta del Sol.

La política es el arte de buscar alternativas para acercarse, lo máximo posible, al horizonte programático que cada formación somete al voto ciudadano. Por eso sorprende que una formación de gobierno, como debería ser el PP, prefiera cerrarse varias puertas de gestión y alianzas, para abrir un sólo camino de intervención social a través de la única ventana que se ha dejado abierta para que pase la corriente de Vox. El riesgo para los conservadores es que, al pasar juntos hacia el futuro por esa abertura, se reedite una noche de cristales rotos que les cause profundos cortes con su electorado. Los de Feijóo no sólo han renunciado a ampliar apoyos, sino que se están esforzando por perder base electoral. Los acuerdos con formaciones nacionalistas fueron habituales en el pasado, y constataron que era posible congeniar un programa conservador con las demandas de formaciones nacionalistas. Se demostró que era posible, y deseable, la convivencia en un estado autonómico de reivindicaciones particulares con intereses comunes. La victoria democrática frente al terrorismo, que se certificó bajo el mandato de Zapatero, dejó paso a la confrontación en Cataluña con Rajoy. De una buena noticia por la paz común pasamos a una época oscura en la que el nacionalismo catalán se alimentó del independentismo. El PP quiso crecer, a medida que forzaba la virulencia del nacionalismo centralista contra el resto de la España plural. La obsesión por eliminar a competidores moderados, como fue el caso de Ciudadanos, ha dado paso al temor de que la extrema derecha absorba a su propio electorado. Para eso han optado por asumir su discurso y sus propuestas. Una táctica que está siguiendo al pie de la letra, y en todos los ámbitos, el señor Azcón en Aragón. El último ejemplo lo vimos hace unos días en La Aljafería, con relación a la demanda unitaria que impulsamos todos los grupos, a excepción de Vox, para que regresaran los bienes de Sijena. Allí, el presidente aragonés prefirió anteponer una supuesta rentabilidad para sus intereses de partido, impidiendo la unidad de acción conjunta en una declaración institucional unánime. Una estrategia errónea que nos debilita como aragoneses a la hora de impulsar una reivindicación justa y efectiva. El Azcón secretario general del PP se impuso al presidente de todas y todos los aragoneses. Quizás tuvo que hacer méritos de cara a su cita congresual.

En general, el Partido Popular ha renunciado a representar a un electorado moderado porque está espoleado por una visceralidad que piensa que le va a llevar a La Moncloa de la mano de Abascal, sin más apoyos. Ni los quiere ni los espera, como le ocurre en su intención fracasada de presentar una moción de censura. Aragón es una tierra abierta y sensata que no se siente cómoda con un Azcón tan extremista en lo político, como ausente ha estado de su gente al no regresar de Galicia, tras irse de boda y festival, en la crisis de las inundaciones que asolaron zonas de Zaragoza y Teruel. En la reciente encuesta que ha publicado el CIS, sobre la intención de voto autonómico, hay un dato que no pasa desapercibido: más de la mitad de las personas responden que preferirían un cambio en la presidencia de Aragón en las próximas elecciones. A lo que se suma el hecho de que el PSOE lidera la simpatía ciudadana, con una distancia de siete puntos sobre el PP, y también es la primera fuerza en voto más simpatía.

El PP olvida que la subida electoral que obtuvo en 2023 provino de 100.000 votos que succionó de Ciudadanos. Una buena parte de esos apoyos se identificaban con una política sensata y moderada, alejada de las trincheras más radicales. Hoy, esos votantes están siendo repudiados por las políticas extremas y los gestos de frialdad del PP al frente del Pignatelli. Una tendencia que han bendecido los conservadores en un congreso tan descentrado como demuestra estar el señor Azcón en Aragón.

