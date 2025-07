Rencorosos del mundo, ¡uníos!

Están disfrutando un montón. No sé cuántos excargos y exdirigentes del PSOE firmaron para pedir elecciones. Se unieron gentes como Vera y Barrionuevo, y Redondo Terreros y Leguina. Casi nada. Viendo la lista compruebo que hace mucho que todas estas gentes no representan nada en el PSOE. Se lo hicieron saber sus militantes en las primarias eligiendo a Pedro Sánchez, pero nunca aceptaron su derrota. Igual que las derechas se creen los dueños de España, esta panda se creen los legítimos y únicos dueños del Partido Socialista y se unen a la reivindicación de las derechas, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal, pidiendo la dimisión de Sánchez. Pues resulta que por una vez al menos resultó verdad eso de que el partido es de los militantes y estos les mandaron un mensaje claro y contundente. Pero no se resignan.

Esgrimir Vera y Barrionuevo el tema de la corrupción como causa de dimisión es tan patético como ver al presidente de los obispos pidiendo elecciones. Hace mucho tiempo que paso de los jarrones y jarroncicos chinos. De los de allí y de los de aquí. Veo su imagen en una televisión y cambio en un segundo. De las entrevistas o artículos huyo para no perder el tiempo. Ya conozco sus intereses, su discurso y su rencor incurable. No recomiendo que se lo hagan mirar porque hay cosas que no tienen remedio. Como lo de algunos obispos que no han aprendido nada de la historia, de su historia. Cuanto más se acercan, en este caso a la extrema derecha, más gente hay que los identifica, los reprueba y se aleja. De las Bienaventuranzas a la extrema derecha hay un largo camino, pero lo recorren una y otra vez. Extraña manera de concretar eso de lo que habla este Papa y el anterior de la «opción por los pobres». A Helder Cámara o a Casaldáliga ni los recuerdan. Sospecho que tampoco al Cardenal Tarancón ni a Iniesta ni a Osés.

En fin, lo de siempre. Una institución acomodaticia y siempre cara al sol que más calienta. No sé a qué espera la izquierda para denunciar el Concordato y poner freno a las subvenciones, exenciones fiscales y negocios, incluidos los de la enseñanza concertada. Ya va siendo hora.

