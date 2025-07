El declive de la educación

La educación salta a la palestra. Un año más miles de docentes se lo juegan todo a un examen. Cara o cruz en una prueba que, poco o nada, exige habilidades pedagógicas y compromiso docente. Y es que cada vez son más las personas que por descarte meten la cabeza en una profesión que necesita devotos más que aficionados. El sistema educativo está en venta. Así lo reflejan las aulas que cada año multiplican ratios en clases donde no cabe ni un alfiler y con alumnos que anualmente promocionan con aprobados de mentira para alcanzar las estadísticas deseadas y hacer feliz a una familia que poco o nada valora el esfuerzo. No se engañen. La presión viene desde dentro.

Pocos son los profesores que se enfrentan a la realidad de adolescentes caprichosos que con malos comportamientos y a golpe de reclamaciones pretenden salvar el curso con la connivencia de sus padres, que se conforman con un aprobado pero obviando lo que de verdad importa: la buena educación de sus hijos. Ante esta situación, el profesor/a tiene solo dos opciones: dar el visto bueno al sistema o enfrentarse y encontrarse solo y sin el apoyo de muchos de sus compañeros y equipos directivos, que prefieren mirar a otro lado antes que ejercer la autoridad que su cargo impone.

Las estadísticas nos alertan de las consecuencias que tiene este modelo educativo: aumento de la violencia de género y juvenil, nula gestión emocional, carencia de empatía y predeterminación al fracaso profesional, entre muchos otros aspectos de su vida que dificultan un correcto desarrollo.

Ante esta situación se impone la necesidad no solo de una reforma educativa sino de la colaboración y del compromiso familiar. Los padres son un pilar básico de apoyo a los educadores, no como ocurre en la actualidad que, en muchas ocasiones, entorpecen, juzgan y sentencian la labor docente en favor de una flaca defensa de sus hijos. No menos importante es un cambio de actitud por parte de aquellos docentes que no atajan a tiempo actitudes anómalas de sus alumnos por comodidad y que solo fomenta unas calificaciones ficticias que nada tienen que ver con la realidad.

Esto provoca que cuando se encuentran con profesores que no les facilitan aprobados no meritorios reaccionen violentamente sometiendo a presiones que recaen sobre quien solo quiere reconducirlos e inculcarles una buena educación, que va mucho más allá de un simple aprobado. Quizá el día en el que empecemos a darle más valor a aspectos como el esfuerzo, el respeto, la constancia, el trabajo y el sacrificio entendamos que la buena educación poco o nada tiene que ver con una nota.

