Trump amaga pero no da

Entre ayer, hoy y mañana, decenas de jefes de gobierno de todo el mundo recibirán cartas del presidente de Estados Unidos amenazándoles con nuevos aranceles que entrarían en vigor el 1 de agosto, si antes no negocian acuerdos bilaterales con su administración. El nuevo pulso de Donald Trump ha sido recibido con preocupación por la incertidumbre que genera, pero con tranquilidad por parte de las bolsas, que no se han derrumbado como ocurrió a principios de abril, cuando Estados Unidos anunció un aumento disparatado de las tarifas aduaneras.

A fuerza de reiteradas, las amenazas acaban perdiendo su capacidad de amedrentar al que las recibe. En los últimos meses, el baile de porcentajes sobre los aranceles que Trump tiene en la cabeza ha sido tan disparatado que quienes hayan recibido las cartas esperarán probablemente unos días antes de reaccionar. Ello no supone que esta nueva ofensiva no haya vuelto a suscitar inquietud, sino que muchos de sus interlocutores parecen haberle tomado la medida al presidente norteamericano y no darán por bueno el ultimátum hasta que se acerque agosto.

Por el momento, entre quienes predomina el temor a una guerra comercial desgarradora están los países asiáticos, a quienes Estados Unidos parece dispuesto a castigar con más dureza que a nadie. Entre estos, Japón y Corea del Sur, que son la tercera y undécima economía mundial, respectivamente, y a cuyas importaciones Trump quiere imponer un gravamen del 25%. Sorprende que esos dos países, decisivos para la pugna estratégica que Estados Unidos libra con China estén, por el momento, entre los más perjudicados.

Ello revela la falta de coordinación entre los objetivos internos perseguidos por estas medidas arancelarias -suplir parte de los recursos públicos perdidos por las rebajas fiscales- y los fundamentos de una política exterior orientada a aislar a China. Como suele ocurrir con los anuncios de Trump, es pronto para ver hasta qué punto aspira a conseguir con Japón y Corea del Sur lo que ha conseguido con Vietnam (aranceles del 20% sobre todas las importaciones) o pretende ir más allá.

Poco se sabe de cuál va a ser la actitud definitiva de la administración norteamericana con la Unión Europea, que recibirá una carta en los próximos días. Por el momento, los europeos sostienen que las negociaciones avanzan. En este sentido se pronunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que finalmente consiguió hablar con Trump por teléfono el pasado domingo. Para la UE, un acuerdo aceptable serían unos aranceles generales del 10%, con algunas excepciones en aviación, equipos médicos, bebidas alcohólicas y algún otro subsector.

Sin embargo, este mismo fin de semana, el Financial Times aseguraba que el presidente norteamericano pretende gravar los productos agropecuarios europeos con un 17%, lo que supondría un duro golpe para Italia, Francia y España. En cualquier caso, esta negociación, junto con la que Trump parece tener medio encarrilada con China, será la que determine el impacto real de los nuevos aranceles sobre el comercio mundial, teniendo en cuenta que los intercambios entre EEUU y la UE alcanzan los 800.000 millones de euros. Cifras muy significativas que recomiendan prudencia y sensatez y dejar de lado exabruptos, que podrían crear incertidumbre y provocar recesión.

