La vivienda y las tiritas

Llegamos al ecuador de la legislatura con el Gobierno de Aragón poniendo los billetes encima de la mesa para ofrecer algún tipo de solución a los jóvenes a los que dentro de un par de años pedirá el voto -si es que no adelanta las elecciones al calor de las encuestas electorales-. Y es que, ayer, 8 de julio, la DGA reabrió el «bono alquiler joven»: hasta 250 € al mes para ayudar a pagar el alquiler a menores de 35 años; cuyo alquiler no supere los 600 euros al mes (o 300 euros, si tienen una habitación en un piso compartido). Pero, cuando ya es prácticamente imposible encontrar pisos por debajo de los 600 euros y el primer sueldo apenas despega de los mil, ¿cuánto tiene el bono para ofrecer una solución real al problema de la emancipación joven y de la vivienda?

En Aragón la emancipación desfila con luces esperpénticas. Apenas un 15,9 % de la juventud de 18-34 años ha estrenado felpudo propio; en 2008 éramos el doble. ¿Por qué? ¿Porque «los jóvenes no quieren responsabilidades», como sermonea alguna tertulia o porque las nóminas no dan ni para la fianza? ¿Porque prefieren viajar -como si fuese incompatible con tener vivienda propia-, o porque pagan másteres que parecen indispensables para concatenar luego un triste contrato de formación tras otro? ¿Porque las apps de pisos están llenas de «reservado», o porque inversores extranjeros compran 4 de cada 10 viviendas nuevas en Zaragoza capital?

Y es que, por mucho que cada generación se empeñe en dibujar a sus jóvenes como unos inconscientes que no quieren crecer, lo cierto es que a los actuales se lo estamos poniendo complicado: el salario mediano joven aragonés se queda en 1 .240 euros brutos (1 060 impios), pero alquilar 70 m² cuesta 820 euros y un microestudio se queda en 610. Con estos precios y con esa precariedad laboral inicial, quién no va a querer hacerse rico rápido, aunque sea a base de vídeos de Tik Tok, para no escuchar que es un inconsciente al dedicar al alquiler más del 30% de su salario. Cómo si tuviera otra opción.

Pero «Construir cuesta más», repite el lobby inmobiliario. Y razón no les falta: Eurostat marca un aumento del 5,2% en los costes de obra. Sin embargo, ojalá fuera tan sencillo y lógico como achacar el incremento desproporcionado del coste de la vivienda al aumento de los materiales y de la mano de obra; porque digo yo que el incremento de la construcción no será sólo cosa de España. Pero, y entonces, si no es cosa nuestra, ¿por qué el precio de la vivienda se ha incrementado en España más del doble que en el resto de la zona Euro? Nada menos que un 12,3% en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

Así, el bono joven, que no deja de ser necesario -buena cuenta de ello dan las 6.000 personas que la solicitaron en la convocatoria anterior- no es más que una primera tirita sobre una herida que sangra a borbotones, propiciada por una bacteria carnívora con forma de traje y corbata y fondo buitre, que se nutre de hacer de un derecho constitucional, un negocio muy lucrativo.

Y la Ley de Vivienda estatal, que venía a intentar poner orden, se ha quedado en agua de borrajas, entre otras cosas porque las comunidades autónomas gobernadas por el PP -como la nuestra- siguen más interesadas en vender tiritas que en acabar con el problema. Y así seguimos, sin índice oficial de zonas tensionadas, sin parque público de vivienda y sin adoptar ninguna medida que incentive a sacar al mercado (o sancione) a quienes coleccionan vivienda vacía como quien colecciona cromos, esperando a que suba el precio para ganar más, mientras hipotecan los futuros de quienes quieren marcharse de casa o formar una familia y no pueden permitírselo.

El contraste duele más cuando miramos a otras ciudades como Viena. Allí, más de la mitad de la población vive en vivienda pública o cooperativa -aquí no llegamos al 2%-. Los vieneses pagan de media un 22% de su sueldo por el alquiler; nosotros, el doble. ¿Milagro alpino? No: política obstinada desde hace un siglo. El Ayuntamiento compra suelo antes de que la especulación lo oxide, construye con estándares energéticos que ahorran facturas y, sobre todo, nunca vende los inmuebles al mejor postor: los mantiene en propiedad municipal como quien cuida un bien común.

Mientras tanto, en Aragón siguen reclamando «seguridad jurídica» para el inversor, como si la seguridad de quien cobra 1.060 € netos no mereciera el mismo blindaje. La DGA presume de 250 euros al mes, pero vista la falta de interés por solucionar este problema yo ya solo les pediría que les preocupara lo mismo la falta de vivienda asequible, y el negocio que se hace con ella, como les preocupa la vuelta de los dichosos Bienes de Sijena.

