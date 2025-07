Comienzo este artículo con una falta de convencimiento, pues no sé si con estos calores veraniegos es el mejor momento para ofrecer unas ideas con las que deseo suscitar en el lector la necesidad de interesarse por la antropología. Confieso que, en mi caso, la cuestión antropológica me atrae especialmente, incluso creo que mis estudios sobre esta materia me ayudan mucho para fundamentar esa idea que nos acerca al ser humano en su complejidad. Desde los filósofos griegos hasta nuestros días siempre ha habido una inquietud por conocer la naturaleza humana, por despejar incógnitas acerca de nuestro proceso evolutivo. En la actualidad nos encontramos con muchas ciencias particulares que abordan estudios científicos en los que se busca conocer y profundizar en las diversas dimensiones que constituyen al ser humano. Cada una de ellas por separado ofrecen respuestas que nos orientan y nos ayudan a buscar soluciones a nuestros problemas. Pero cada día es más evidente la necesidad de realizar estudios interdisciplinares para desentrañar los distintos aspectos consustanciales al ser humano y la relación que hay entre ellos en este sendero de la humanización.

Vivimos tiempos convulsos y hay malestar en la política, en la familia, en los entornos sociales, profesionales, empresariales; las guerras van aumentando y el clima internacional está crispado; hay una alta dosis de incomprensión hacia lo ajeno, lo distinto, lo contrario, el otro, los otros. Todo se envuelve en una aspereza cuya atmósfera es irrespirable. La raíz del problema está determinada por el ser y el obrar del ser humano, que vive adherido al miedo, al temor al otro, a los otros. La polarización ideológica, la desconfianza en las instituciones, las desigualdades, la incertidumbre hacia el futuro, todo ello genera miedo y temor que es aprovechado por las grandes fuerzas civilizatorias en beneficio propio. Y cuando el temor se vuelve estructural, deviene la apatía, el conformismo y el individualismo extremo, en definitiva, como popularizó Thomas Hobbes, en su obra Leviatán: El hombre es un lobo para el hombre.

Con este panorama, mi propuesta se inscribe en la necesidad de contar con la antropología como un campo de conocimiento donde el ser humano se aborda desde su complejidad, que es bio-psico-socio-cultural-espiritual, que en su evolución camina por el sendero de la humanización, un largo proceso cuya acción educadora y ética nos permite conocernos y comprendernos a nosotros mismos. La antropología como ciencia del hombre en evolución, desde su fase homínida en la que se produce la bipedestación, el crecimiento del encéfalo, el uso de herramientas, el control del fuego, el lenguaje y la aparición del Homo sapiens, hace 300.000 años, y en su siguiente fase de humanización, es decir, en su evolución sociocultural, se han producido unos cambios espectaculares, que han devenido en el ser que ahora somos, en este siglo XXI.

Ante esta situación es evidente preguntarse por el ser y el hacer del hombre, cómo sus instintos y rudimentos ancestrales siguen existiendo en la naturaleza humana, y son parte constituyente de su comportamiento. La cultura y el progreso se enfrentan a la naturaleza humana con el objeto de dominarla, y en este proceso que llamamos humanización caminamos. Lo hacemos con el firme propósito de que el ser humano se vaya elevando a cotas de bien-estar, bien-ser y bien-obrar. El conocimiento antropológico permite, por tanto, adentrarnos en la huella del tiempo, reflexionar sobre nuestra propia cultura, comprender la diversidad humana, la interculturalidad, entender otras formas de vida, creencias y costumbres. Con la antropología como fundamento podemos aprender a mirar con ojos nuevos, meternos en los zapatos del otro; promover la tolerancia, el respeto, la convivencia humana; combatir los prejuicios, el racismo, la xenofobia, la desigualdad social, afrontar los conflictos interculturales; necesitamos enriquecernos en nuestro interior, conseguir un pensamiento crítico y reflexivo, y empatizar con otras realidades humanas. La antropología nos enseña que no hay una única forma de pensar, de ser y de vivir.

En definitiva, el progreso y la humanización son dos ejes de nuestra evolución como especie, que se armonizan cuando se construye una ciudadanía crítica, ética y respetuosa, justa e inclusiva, multicultural, sensible a los hechos diferenciales. Por eso me atrevo a sugerir el camino que nos permite profundizar en el conocimiento de la antropología, para que la humanización nos lleve al progreso y el progreso nos lleve a la humanización.

