Las maridades de la borraja

Sepa el lector que lo que encontrará en estas líneas no va de gastronomía, ni siquiera de farmacología, a pesar de las indudables cualidades en ambos sentidos que esta verdura posee. Sirva sin embargo como hilo conductor de un hecho, mitad histórico mitad popular, al que estamos acostumbrados pero no estoy seguro de que seamos del todo conscientes. Me refiero a la similitud social que existe en el valle medio del Ebro y que trasciende a Reinos, guerras y a veces a incomprensiones de una y otra parte. Voy a denominarlo «Reino de la borraja», que comprendería buena parte de La Rioja así como de Navarra y Zaragoza provincia.

Podríamos retrotraernos a épocas históricas anteriores para observar esa unidad, desde la antigua Roma, pasando anteriormente por tribus iberas o, con permiso de los historiadores, ibero-vascónicas. Paralelamente, con la decadencia del imperio, se establece el dominio de los Cassius a los que pronto se les conocería en el mundo musulmán por los Banu-Qasi. Mil quinientos años antes que Lampedusa hicieron bueno el dicho de que todo cambie para que nada cambie. No será éste sin embargo, el último cambio. Posteriormente, llegan desde las montañas aguerridos ganaderos que tras el estandarte del cordero de Dios se disputan todas estas tierras. Nada menos que tres reyes y tres reinos toman posesión de ellas. Algo bueno habrían detectado para semejante interés.

Pero, cual Puerta de Alcalá, las gentes que habían soportado tantos vaivenes políticos, ahí estaban, ajenos a reyes, gerifaltes y condes, inmersos en borrajas, alcachofas y frutas exóticas venidas desde Oriente. Ahora hablaban una lengua común, derivada del latín, denominada por los lingüistas romance, a secas, aunque nos empeñemos en ponerle apellido navarro, aragonés, etc. Arquitectos sin filiación territorial alguna construían parecidos edificios a lo largo del «Reino de la borraja», artesanos y artistas con la misma filiación anterior adornaban iglesias, pastores acarreaban ovejas rasas y músicos recorrían todos los rincones del valle medio entonando jotas en cualquier celebración.

Gentes de mente abierta, que han gozado y, a veces sufrido de la compañía del viajero, que han asimilado como nadie otras culturas, que soportan el cierzo y aún son capaces de agradecerlo, que miran al Moncayo desde distintos ángulos pero siempre con admiración y un cierto grado de adoración, quizás reminiscencia de anteriores religiones comunes. Gentes que proclaman su filiación riojana, navarra o aragonesa sin ambages, y a mucha honra añadiría yo, pero que comparten lo esencial, la vida. Capaces de casar el llano con la costa o con la caza y si no, qué me dicen de las borrajas con almejas, pongamos por ejemplo. Por cierto, ¿se han dado cuenta los lectores que en los platos mixtos siempre está por delante la borraja y luego cualquier otra exquisitez?

Una comunidad puede construirse de varias maneras pero siempre por dos vías, desde arriba o desde abajo. Desde arriba lo hace siempre el poder, desde abajo el pueblo. No son incompatibles una de otra. Es más, yo diría que en un ejercicio dialéctico o, si se prefiere del yin y el yang, son complementarias, aunque haya quien se empeñe en generar conflicto. El poder impone banderas, el pueblo folklore y arte. Puede que, como en el Ecclesiastés, haya un tiempo para cada acción pero, permitidme que, con Krahe yo prefiera no la hoguera sino lo segundo.

Apelo desde aquí a una mayor coordinación de los pueblos de «la Ribera» o, si se prefiere, de los pueblos del «Reino de la borraja» así, sin adjetivos locales. Compartimos tanto, nos entendemos tan bien que, desde ópticas diferentes, solo podemos complementarnos

Suscríbete para seguir leyendo