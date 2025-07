Sin preguntar por tí

La noticia es escueta, un simple whatsapp donde me informan de tu muerte, un infarto mientras dormías parece ser la causa después de que tantas otras hubieran podido ser las causas. No me derrumbo, no lloro, hacía muchos años que no te veía, hacía tantos años que no te veía que por eso simplemente guardo tu mirada serena y esa forma provocadora de decirme: «me la vas a robar, ¿verdad?», no como una reprimenda, ni como un castigo, sino más bien con un cierto orgullo de saber que conmigo también estaría bien y sería feliz y no perdería la esencia de su sonrisa ni de sus ganas locas de hacer las cosas más locas en los momentos más locos.

No vivías en Zaragoza, vivías en Madrid y viajábamos hasta allí para verte y robarle a la ciudad todas las horas que pudiéramos, mientras en tu coche rojo sonaba una y otra vez eso de «No, no, no, porque ahora si me besas, me volveré a sentir de nuevo enamorada. Este amor ya no se toca», que cantábamos a voz en grito con las ventanillas bajadas, el verano asomando y nuestro amor intacto y desordenado.

Vivir es decir adiós, a veces demasiado pronto y solo queda el recuerdo satisfecho de haberte besado, de haberte bailado, de haberte reído y de saber que de no haberte conocido las cosas hubieran sido como a trozos, deshilvanadas y sin foco. A veces eras tú la que viajaba a Zaragoza para ponerlo todo patas arriba, porque lo que más te gustaba era provocar, disfrutar de tu ventaja y espolvorear sobre los vientos y el ambiente toda una suerte de metáforas sobre la vida y el amor de la forma más humorística e inteligente. Sabías de tu magia y también sabías que un día se esfumaría y que ese día te convertirías en tu peor enemiga, hasta dejar que la horas más crueles y el silencio más atroz lo envolviera todo.

Siempre pregunto por ti, ahora ya no lo haré, y siempre te imaginaba ante aquellas respuestas repletas de alcohol, drogas y negación que tu vida la vivías a la deriva, con una personalidad de la que solo quedaban jirones y un tibio fuego que acabaría arrasándolo todo, porque tú simplemente hacía mucho que habías dejado de entender al mundo y no tenías mayor interés en que el mundo te entendiera a ti.

Rebotan las risas en la pared y las noches en blanco y tu voz gritando: «Mi vida es un verdadera cóctel de pensamientos incoherentes y a la deriva. ¿Quieres probarlo?» Nada sonaba más sugerente.

Suscríbete para seguir leyendo