El nuevo ‘statu quo’

El descanso estival sentará muy bien a nuestros políticos. En los últimos tiempos, es de reconocer, han trabajado mucho. A destajo, podría decirse, a tenor de tantas comisiones de investigación, sesiones de control, monográficos de carácter extraordinario, comités federales y congresos nacionales como han venido celebrándose en las últimas semanas. Con el objetivo, por parte de los socialistas, de acabar con la corrupción. Y con el objetivo, por parte de los populares, de acabar con los socialistas.

No parece, sin embargo, que ninguno de esos dos grandes y ambiciosos proyectos vaya a materializarse próximamente en un éxito.

Respecto al primero, ese propósito del PSOE de acabar con la corrupción interna, arranca en su combate del reconocimiento tácito del enemigo como invencible. «La corrupción cero no existe» han declarado varios dirigentes del PSOE, dando por hecho que algún caso más volverá a producirse en el futuro. Tampoco será fácil eliminar ese machismo consumidor de prostitución que horripila a propios y extraños. El PSOE, en fin, está en ello, aprobando medidas cautelares, expulsiones, etc... Todo menos denunciar a sus compañeros ante un tribunal (son correligionarios, y aunque tengan las manos manchadas de barro, eso no se hace).

En cuanto al otro proyecto estrella, el del PP para retirar a los socialistas del gobierno, tampoco parece vaya a implementarse a corto plazo en la realidad política de este país. Pedro Sánchez se resiste a convocar elecciones, lo que equivaldría a un reconocimiento de su fracaso, y a Alberto Núñez Feijóo no le salen los números para plantear una moción de censura. Así las cosas, los populares seguirán con su labor de zapa, refrescando sus voces y a sus portavoces a la espera de una convocatoria electoral en la que, además de contra el PSOE y Sumar, competirán con Vox por espacios electorales fronterizos entre sí.

De no producirse antes de agosto alguna hecatombe más, en forma de confesión de Ábalos o Cerdán, extendiendo al partido el fango de las mordidas, las cosas de la política española (sin presupuesto, pero con amnistía; sin acuerdos nacionales, pero con concesiones constantes al «bloque de legislatura»), continuará más o menos como lamentablemente están. ¿Será esto el nuevo statu quo?

