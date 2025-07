Ni una bocanada de aire...

«Primero vinieron a buscar a los comunistas, / y yo no hablé porque no era comunista. / Luego vinieron por los judíos, / y yo no hablé porque no era judío. / Después vinieron por los sindicalistas, / y yo no hablé porque no era sindicalista. / Más tarde vinieron por los católicos, / y yo no hablé porque era protestante. / Finalmente vinieron por mí, / y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí.»

Este poema, erróneamente atribuido a Bertolt Brecht, fue escrito por el pastor luterano alemán Martin Niemöller durante la Segunda Guerra Mundial, y «sermoneado» por primera vez en la Semana Santa de 1946 por él mismo, haciendo referencia a la indiferencia del pueblo alemán ante la crueldad nazi, queriendo sacudir conciencias. Posiblemente el lector, lo haya escuchado en numerosas ocasiones, porque se ha convertido en un símbolo de defensa de los derechos humanos, y denuncia la ausencia de solidaridad de las personas frente a la opresión y persecución de determinados grupos en la sociedad. Lo tristemente cierto es, que podríamos añadir varios versos más para citar a colectivos varios contra los que se intenta generar el odio más visceral, ese que se instala en las entrañas y viene provocado por la suma del miedo y la ignorancia, alentando irresponsablemente a ejercer la violencia contra esos colectivos. Para ello, no se duda en utilizar mentiras y esparcir bulos tan viejos como la noche. En el punto de mira ¿«el diferente»? Y digo yo... ¿quién entrega los carnets?, ¿a qué ocho millones de inmigrantes (incluidos sus hijos e hijas aunque ya hayan nacido en la «una, grande y libre») echamos? Porque, no sé en qué momento alguien decide que las fronteras-líneas que se dibujan en un mapa separan humanidades distintas clasificándolas en un ranking y dictaminando cuáles tienen cabida y cuáles no.

Qué labor tan importante tiene la educación en la transmisión de la historia, para evitar que caigan en el olvido aquellos momentos en los que muchos otros lugares fueron tierra de acogida para migrantes españoles que huían de la guerra y de la miseria. Cómo es posible que se esté instalando en una parte de nuestra juventud, un discurso tan homófobo y racista como peligroso, capaz de movilizar autobuses que se desplazan a poblaciones con alto número de inmigrantes a los que agreden e insultan. Cuánta irresponsabilidad desbocada en boca de representantes políticos de formaciones ultraderechistas a quienes les gustaría imponer una única forma de vivir, de pensar, de sentir, de amar incluso... Probablemente, muchos de estos y de quienes tienen conversaciones de barra de bar en las que alucino por la facilidad con la que se habla de las subvenciones y ayudas que reciben (ni que no tuvieran que cumplir los mismos requisitos que el resto), o eso de que respeten nuestras costumbres, o tantas otras de manual que mucha gente se traga, decía que probablemente muchos tengan limpiando en su casa o cuidando a sus mayores a mujeres sudamericanas, la mayoría de las veces sin contrato de trabajo, o hayan contratado una ñapa con esa cuadrilla de rumanos que han aprendido el oficio y se intentan ganar la vida. Eso sí... arreglada la ñapa, les preguntan, ¿qué te parece si lo apañamos sin factura?

Por no hablar de la hipocresía manifiesta ante situaciones en las que el color de la piel, del pelo, de los ojos son determinantes para criticar la acogida a menores extranjeros no acompañados, de hecho, quienes hablan de los «MENAS» en tono despectivo, se refieren a esos jóvenes conflictivos y delincuentes (a los que ya se les asigna estas etiquetas) que vienen de Marruecos, Argelia y otros puntos del continente africano. No es habitual (también fruto de la ignorancia) referirse a menas que proceden de los países de la Europa del este que también los hay, pero son más blanquicos y más rubicos.

Me preocupa la sociedad que estamos construyendo porque recuerda a tiempos muy oscuros en los que lo habitual era denunciar al vecino por pensar diferente, y estamos volviendo a esa persecución indiscriminada y alentada por grupos con un altavoz indiscutible como son las instituciones; desgraciadamente con porcentajes de voto a la alza que asustan. Sería una irresponsabilidad enorme que cualquier partido que aspire a gobernar les conceda ni una bocanada de aire.

