Allá por los años 60 nos daban una hucha con forma de cabeza y nos lanzaban a las calles a pedir monedas a los viandantes. La hucha podía ser la cabeza de un chino (parecido a Fu Manchú de alguna vieja película), de un negro (pero negro, negro) y otra de cobrizo (que representaba a un emplumado indígena latinoamericano). Era, nos decían, el día del Domund y había que recoger dinero para las misiones y así poder convertir a todas las razas a la Fe verdadera.

Los diseñadores de la campaña repetida todos los años seguían fielmente un concepto de raza muy criticado por acientífico y porque no sirve más que para justificar la desigualdad y la exclusión. Pero los críos de entonces no sabíamos de esas cosas y salíamos a las calles con la hucha cabeza de chino, de negro o de cobrizo, con la enorme responsabilidad de recaudar para convertir a todo el mundo y ganar almas para el cielo. Así que había que meter horas abordando a los paseantes con reiteración e insistencia intentando conseguir unas monedas. La verdad es que no estaban las cosas para muchas limosnas.

En consecuencia, cuando entregábamos las huchas, recuerdo que las monjas hacían una especie de campeonato y elaboraban un gráfico para ver quien había conseguido más dinero y quien se había esforzado más bien poco. Había algunos que para evitar el bochorno, tiraban de los ahorros propios para al menos no quedar de los últimos clasificados. Aquellas personas lejanas, definidas como de otras razas, eran objeto de preocupación, pero no para su desarrollo, su bienestar, su libertad o su nivel económico.

Conocí a algún misionero que confesaba que al final eran los otros los que le habían convertido y los que le habían enseñado a él. Visto lo visto se les quería, convertidos eso sí, pero lejos, en sus países, sin que les ocurriera soñar con una vida mejor y convertirse en conciudadanos nuestros. Ahora son objeto de criminalización y de exclusión como portadores de todos los males. Aunque sean menores desamparados. Ya no quieren ni que se conviertan a nada. Sólo que desaparezcan. Y ganar votos con la maldita xenofobia.

