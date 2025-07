Gaza Resort

Leo con atención cada artículo de J. Rábago en este diario. Su enfoque internacional da matices siempre interesantes y datos suculentos. De su última colaboración sale el título de hoy. En efecto, aquella ocurrencia monstruosa del estúpido más poderoso de la tierra iba en serio; y ha encontrado un sinvergüenza internacional de cómplice entusiasta, así que sí, lo de Gaza, seguramente, acabará siendo eso que dice Rábago, Riviera Gaza. Sobre la sangre de decenas de miles de seres humanos se edificará otro monumento a la infamia, al genocidio; aquí los turistas ya podrán hacerse selfies sin escándalo, entre caña y lo que surja.

Aclaremos. Ha aparecido de socio del negocio aquel laborista inglés llamado Tony Blair, el del famoso trío de las Azores, donde nuestro paladín Aznar puso los puros y trató de llegar con los pies hasta la mesa. El tercero era Bush, George, y un cuarto que casi nunca sale era un portugués que hizo de camarero de parte de la Unión Europea; un tal Durao Barroso, un inútil «pregonao» que se paso media vida no haciendo nada por la mañana y pasándolo a limpio por la tarde.

De aquel cuarteto para la infamia, dos son ahora millonarios, el tal Tony y nuestro sin par Josemari. Llegaron a la política, vieron, y se forraron; pero antes nos juraron que en Irak había armas de destrucción masiva y tal y tal. Ya sabemos la dimensión criminal de la trola. Ellos la sabían antes, claro. Bush y Blair pidieron perdón a la ciudadanía, Aznar no. Sigue soltando trolas a troche y moche. Doctrina, o sea. Y consignas, como cuando los flechas y los Pelayos: quien pueda hacer que haga. Y no paran de hacer. Hasta de vientre, hacen.

Entretanto, el presidente ucranio está a punto de lograr su mayor empeño: implicar a Europa en la guerra con Rusia. Va a tener misiles Patriot americanos, pero pagados, de momento, por Alemania y luego por la UE. Ya ha citado a su comercial para Europa, Rutte; encantado, se le ve junto a su CEO.

Aquí, Alemania, Francia y Gran Bretaña entusiasmados con el cinco por ciento para armamento. Van a recibir suculentas migajas del megacontrato de cacharrería bélica de los USA; a ver si así suben un poquillo el peibé, hombre, que les va ganando España ya van varios años.

Lo dijo N. Chomsky hace algún tiempo: el problema de los palestinos es que son pobres, y a los pobres no los quiere nadie y no hacen mas que molestar con su sola presencia. El mundo ha encontrado una banda de limpiadores que sigue los delirios de un libro antiguo. Esa es su ley, dos mil años de civilización no prevalecen contra una fe a la que se apuntan adeptos de todo el orbe: tiro al blanco gratis.

Es la condición humana, amigo; mezclada con la divina da esto: Gaza Resort, por ejemplo.

