Estoy escribiendo un libro

En 1998 publiqué mi primer libro: El rey y otros militares, aunque años antes ya había participado en la publicación de otros tres, y en 2003, cuando fundamos la Asociación Aragonesa de Escritores, en Daroca, ya había publicado: Sabino Fernández Campo, un hombre de Estado (2000), Diecisiete horas y media, el enigma del 23-F (2000) y UMD: militares contra Franco, historia de la Unión Militar Democrática (2002). A pesar de eso, cuando acepté formar parte de la dirección de la AAE manifesté mis dudas sobre si yo era o no un escritor. Viene a cuento esto porque siempre he tenido mucho respeto por esa palabra, escritor, y una gran admiración por quienes lo son. Hoy, con cerca de veinte libros publicados y, de ellos, cinco novelas, además de más de doscientos artículos en prensa, sí me considero un escritor.

Y en los días en los que este artículo va a ser publicado me encuentro inmerso en la labor de terminar un libro, por lo que les voy a relatar algunas vicisitudes de quienes escribimos. El lector, cuando coge un libro y se dispone a leerlo, lo único que fija su atención es si lo que está leyendo le interesa o no, si le engancha. Para él, en ese momento, las circunstancias personales del autor y el tiempo y peripecias por las que ha pasado no son relevantes; sin embargo, para nosotros, sí que lo son, y en estos momentos mucho.

No es lo mismo preparar un libro de investigación que una novela, sin que debamos presumir que uno es mejor que otro, son diferentes, sin más, pero a la hora de invertir trabajo previo es previsible que una novela lleve más necesidad de reflexión del autor consigo mismo y un ensayo mayor búsqueda de datos en fuentes externas, antes bibliotecas, ahora por medios informáticos. El tiempo dedicado a estas tareas previas a la escritura es muy variable, pero afirmar que un año es necesario, como poco, no es algo incorrecto. Si el libro es la publicación de una tesis doctoral, como lo fue el primero de los que he citado más arriba, más de cinco años hay detrás.

Estas medidas de tiempo que estoy dando vienen a cuento porque estamos entrando en un tiempo en el que un libro se podrá fabricar, sí fabricar, no escribir, en unas horas. Existen unas máquinas que lo hacen. Y habrá lectores que aplaudirán esos textos, algo sobre lo que no podemos ni debemos hacer nada. O sí, tal vez, informar.

La Inteligencia Artificial, IA, es un adelante técnico extraordinario, eso no lo podemos negar. Hay campos en los que el avance que se nos anuncia es inmenso, y solo nos queda aplaudir. Pero una parte de ese avance va a resultar muy dañina, concretamente la llamada IAG, la que produce textos, imágenes o voces, dando la apariencia de que es un humano quien está ahí. Las máquinas que reproducen textos (me voy a centrar en este apartado) no saben escribir, esa facultad es humana, lo que hacen es copiar. Y lo asombroso es que no copian a una persona, lo hacen a miles a la vez.

Somos nosotros, los escritores, quienes hemos dedicado muchas horas a estudiar, a buscar, a pensar, a crear, y la máquina ha hecho algo muy sencillo: robar. Sí, robar, hay que llamar a las cosas por su nombre. Han introducido en sus potentes almacenes de datos los textos que nosotros hemos escrito y publicado, miles, millones de libros, y de ese enorme caudal van a ir extrayendo, con fórmulas que sus ingenieros han desarrollado, artículos o libros que no tendrán autor, aunque a veces utilicen seudónimos para engañar a los lectores.

La batalla que los escritores tenemos emprendida contra estas empresas es testimonial ya que la victoria es imposible. Nadie nos va a pagar derechos de autor por esos textos que hemos escrito y que aparecerán en libros sin firma o con seudónimos falsos, serán las empresas propietarias de las máquinas de IAG quienes se quedarán con los posibles beneficios.

Una de las acciones que estamos poniendo en marcha es la de informar a los lectores de que el libro que van a leer está escrito por una persona y no por una máquina. Queremos creer que el lector habitual rechazará las copias hechas por máquinas y se quedarán con lo escrito por humanos y ese es el motivo por el que estoy escribiendo este artículo. Nace una colección de libros de autor, en los que nuestro nombre será la garantía de que no hay máquina alguna detrás y como director de esta nueva empresa cultural, bajo el amparo de Editorial Comuniter, seré el primer autor y el contenido del mismo tiene que ver con algo que ya sé, sabemos, cualquiera puede comprobarlo.

No voy a afirmar que soy el escritor que más he publicado sobre el 23-F, aunque podría, y por eso las máquinas malditas de IAG tienen en sus archivos miles de datos de lo que yo he publicado. Quien quiera hacer la prueba verá que es así. Pues bien, mi libro recogerá todo sobre el 23-F, bajo mi firma. Quien quiera saber podrá buscar en IAG o acercarse a este libro, sin intervención de máquina alguna. Y así serán todos los demás, con autores reconocidos y temas de interés, obras hechas por personas, sin intervenciones que siglos atrás llamarían diabólicas.

