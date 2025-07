Concierto estival

No sé cuál será este año la canción del verano, pero ya sé cuál ha sido mi concierto de este verano. Lo disfruté esta misma semana. Qué barbaridad de espectáculo. Anda de gira internacional la estrella latina Jennifer Lopez, de quien soy un fan irredento desde que protagonizó la película Selena en 1997, demostrando que además de actuar lo suyo es cantar y bailar como nadie. Qué artista total, madre mía, qué poderío en el escenario.

Su gira Up All Night Live in 2025 ha recalado en siete ciudades españolas: Pontevedra, Cádiz, Fuengirola, Madrid, Barcelona, Bilbao y Tenerife. Zaragoza tal vez sea actualmente la cuarta ciudad de España en cuanto a población, pero está visto que no entra en las agendas de los grandes conciertos. Y menos en verano; Zaragoza es un páramo musical en estos días estivales. Si quieres ver conciertos, toca viajar.

Y sin pensarlo demasiado (a veces el corazón manda, y mi santa estimó que era un buen regalo de cumpleaños) nos fuimos para Madrid a verla. Un día es un día, caramba. En el Movistar Arena, con todas las entradas vendidas, y ante 15.000 personas completamente entregadas, JLo desató la locura apareciendo en el escenario al ritmo de On The Floor, con un body deslumbrante y la misma gorra que lucía en el mítico baile de la película Estafadoras de Wall Street.

Flanqueada por seis bailarinas y seis bailarines, con una banda compacta y una puesta en escena y luminotécnica de altísimo nivel, continuó de forma arrolladora con Save Me Tonight, una de las muchas canciones nuevas, todavía no grabadas, que presenta en este tour. Enlazaría con Booty y Ain´t Your Mama, dos hits en los que mueve sensualmente su cuerpo de diosa como si no pasaran los años para ella. La semana que viene cumple 56 años, quién lo diría.

Cambio de look, cuero negro y estampa rockera para seguir con Jenny From The Block, I´m Real y Get Right, enloqueciendo al público con su energía y sus coreografías imposibles. Al estar en nuestro país se animó a cantar Gracias a la vida, de Violeta Parra, Qué hiciste (una de mis favoritas) y Si una vez, como homenaje a Selena Quintanilla.

En la recta final enlazó tres himnos: Waiting For Tonight, Dance Again y Let´s Get Loud, toda una apoteosis colectiva. Y El anillo, con todo el público cantando y bailando, puso el brillante colofón a dos horas que se pasaron en un suspiro. Y fue una noche llena de suspiros. Ay, la Lopez.

Suscríbete para seguir leyendo