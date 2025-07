Necesitamos una política real

Inicio este artículo con una pregunta clave: ¿quiénes están interesados en que desaparezca una convivencia basada en la libertad individual, sustentada en un sistema democrático? La respuesta parece clara: aquellos que rechazan la legitimidad otorgada por la voluntad popular a través del sufragio. Son quienes sostienen que el poder les proviene directamente de Dios, y por tanto, solo a Él deben rendir cuentas.

Este tipo de pensamiento no solo denota una concepción autoritaria del poder, sino que también menosprecia al pueblo, tratándolo como subordinado. En los casos más extremos, cabe preguntarse: ¿qué ha hecho Dios para ser utilizado como estandarte de tales injusticias? Si se lleva esta lógica al límite, el escenario se torna casi kafkiano: podrían proclamarse dioses, como los antiguos faraones, y así evitar cualquier rendición de cuentas. El «yo me lo guiso, yo me lo como, como Juan Palomo» se convierte en su máxima.

Pues este, y no otro, es el camino que llevamos. Estos grupos están consiguiendo que pensemos sobre la política como un perjuicio para todos nosotros, y que sin ella viviríamos mejor. Pero reflexionemos: ¿qué debemos entender por política? Empecemos haciendo una descripción general de la democracia basada en sus orígenes griegos. Es la práctica del gobierno de las sociedades para garantizar el bien de todos sus convivientes. Y esto se lograría estableciendo un sistema basado en la voluntad de que todos defendamos una convivencia justa.

Los sistemas de gobierno configurados a través del poder político se estructuran en conformidad con el pensamiento, y esto es lo que genera las ideologías. Por ello, se determina que la política es la disposición de los modelos de sociedad que deseamos. Por tanto, manifestar que debemos alejarnos de la política es lo mismo que admitir ser ciudadanos sin ideas y dispuestos a ponernos al servicio de terceros. Por esta causa, debemos ser capaces de garantizar la democracia en su propia definición: «el poder del pueblo».

Nos encontramos en un tiempo donde el mensaje que recibimos los ciudadanos tiene que ver con el miedo, promovido por aquellos que nos gobiernan, y esto lo hacen para conseguir ocupar esa posición de poder. La cuestión es que quienes denuncian esto, ¿no desean ganar unas elecciones que les den el poder para poder gobernar? Naturalmente que quieren el poder. Entonces, ¿por qué dicen esto? Es posible que porque no tengan otro mensaje que dar a los ciudadanos. A decir verdad, algún otro sí que tienen, por ejemplo: que debemos expulsar a los inmigrantes porque son mala gente, roban y violan. Deberían preguntar a los empresarios cómo iban a cubrir los puestos de trabajo si se expulsa a todo aquel que no sea español de pura cepa, pero todavía más importante, todos deberíamos preguntarnos qué derecho tenemos sobre personas que son iguales que nosotros. Esto es otra forma de transmitir miedo, pero a ellos les viene muy bien: ejercer el poder sobre las personas, y no a favor de ellas.

Si hacemos un repaso de la situación actual, no podemos negar que la mayoría de los que conformamos este país ha visto mejorada su situación personal en los últimos años. Me refiero, por ejemplo, a quienes tenían un salario mínimo interprofesional, que lo han visto incrementado un 61% y deberá continuar subiendo; a los afiliados a la Seguridad Social, que se han incrementado en 3 millones; a la pensión media de jubilación, que ha pasado de 1.082 a 1.505 euros/mes; al ingreso mínimo vital, que ha llegado a 2.250.000 personas. En definitiva, hemos visto cómo el poder ejecutivo trabaja para conseguir una sociedad más justa. Esto no significa que se haya llegado a la meta: quedan todavía muchas tareas por hacer, como conseguir que la desigualdad baje a unos límites aceptables y, por tanto, que la vida sea más asequible para todos.

También es necesario que aquellos partidos que están en la oposición nos manifiesten cuál es su propuesta de sociedad, cómo consideran que deberían ser los servicios al ciudadano y cómo, y por quién, deberán pagarse. En definitiva, necesitamos una política basada en la realidad de nuestra vida, es decir, una política que signifique libertad y derechos para las personas.

No deseo dejar de terminar mis artículos, mientras dure esta salvajada, sin continuar denunciando la barbarie del genocidio que Israel ejerce sobre el pueblo palestino. Asesinar niños que van a buscar agua no tiene forma de describirse por semejante falta de humanidad. Y esto lo hace el pueblo de Israel, pues me niego a culpabilizar solo a Netanyahu. Los ciudadanos de Israel tienen en sus manos acabar con esto: es tan fácil como echar de su cargo al corrupto que tienen por presidente.

