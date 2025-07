Inmigración: del palo a la indiferencia

En la madrugada del 26 de junio de 1992, un grupo de jóvenes armados con palos y cadenas atacó a temporeros marroquíes que dormían al raso en un parque de Fraga, en Huesca. Seis heridos, uno grave. El país se indignó. Hubo detenidos, manifestaciones, condenas. Se dijo entonces que aquello no podía volver a ocurrir.

Han pasado más de 30 años y, aunque nadie golpea ya con cadenas en mitad de la noche, la violencia contra los trabajadores temporeros extranjeros persiste. Ha cambiado de forma: ya no estalla, simplemente se impone. En Torre Pacheco, en Lleida, en Huelva, en el mismo Fraga, la injusticia se ha institucionalizado. Ya no hay agresores anónimos. Hay estructuras. Ya no hay ira espontánea. Hay sistemas de explotación tolerados, cuando no, amparados por las administraciones.

Hoy los temporeros no duermen en un parque, sino en invernaderos abandonados, chabolas sin agua o habitaciones hacinadas por las que pagan más de lo que ganan. Jornadas infinitas, sueldos de miseria. Muchos sin contrato, muchos sin papeles, todos sin derechos. La agresión es sistémica. Ya no hay escándalo. Solo resignación. Solo silencio.

Este modelo no es un fallo, es el engranaje. El campo español necesita miles de manos baratas para sobrevivir y ha normalizado que quienes las aportan no tengan voz ni rostro. ¿Cómo llamar a eso sino racismo estructural? No es una disfunción: es una estrategia.

Y lo más grave no es solo el modelo, sino quién lo permite. Gobiernos de todos los colores han preferido mirar a otro lado. Cuando no han legislado contra los derechos de los migrantes, han optado por el silencio. La Ley de Extranjería sigue funcionando como una maquinaria de precariedad. Y ningún partido mayoritario ha tenido el coraje de reformarla a fondo. Se habla de regularización como si fuera una propuesta radical, cuando es solo una cuestión de justicia elemental.

Este abandono político es el que alimenta a la extrema derecha. Cada vez que se esquiva el debate migratorio por miedo a perder votos, se deja el terreno libre a quienes hacen del racismo su bandera. La cobardía de los partidos tradicionales ha dejado el campo abonado para el odio. Y ya estamos recogiendo los frutos.

En 1992, el ataque de Fraga nos avergonzó. Hoy, lo que ocurre en Torre Pacheco apenas genera titulares. El problema no es solo la explotación: es la indiferencia. El abandono institucional. La desmemoria. Ya lo vivimos. Ya se gritó basta. Ya se exigió dignidad para quienes recogen lo que comemos. Y aquí estamos: con los mismos cuerpos agotados bajo el sol, pero con menos atención y menos rabia.

No podemos repetir 1992 una y otra vez. El racismo de los palos fue evidente y brutal. El de hoy es más sutil, pero igual de inhumano. Y mucho más cobarde.

