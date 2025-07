Zaragoza pierde el tranvía

Obras de construcción de la lína 1 del tranvía de Zaragoza en la plaza Paraíso. / EL PERIÓDICO

El sueño del tranvía se aleja cada vez más de Zaragoza. La alcaldesa, Natalia Chueca, exhibió músculo durante el pasado debate del estado de la ciudad, en el que subrayó su apuesta decidida por poner a la capital aragonesa en el escaparate nacional y europeo como una de las ciudades más dinámicas y vanguardistas del continente. Sin embargo, prácticamente enterró uno de los proyectos que mejor pueden encarnar ese espíritu y que debería servir para vertebrar el urbanismo, la convivencia y la expansión de Zaragoza, la segunda línea del tranvía.

La ciudad tiene todos los ingredientes para dar un salto en los próximos años porque vive una efervescencia económica sin precedentes, está mejor conectada que nunca con otras ciudades, ostenta uno de los mejores estándares de calidad de vida de España, es la gran capital española con el coste de la vivienda más bajo (por ahora) y tiene un buen puñado de proyectos que están ejerciendo de imán para atraer talento, empresas y profesionales de sectores emergentes. Los últimos datos del padrón avalan este diagnóstico que revela que Zaragoza ha ganado en el último año más de 20.000 habitantes, lo que la coloca como cuarta ciudad de España en población, por encima de Sevilla.

Pero gestionar el éxito que atraviesa la capital del Ebro no resulta sencillo y exige buscar equilibrios difíciles entre la generación de expectativas, el desarrollo de nuevas zonas, la financiación de los servicios, la atención a los barrios, su proyección hacia el entorno metropolitano y la necesidad de fijar una hoja de ruta clara y definida. La alcaldesa Natalia Chueca la tiene, tal y como se pudo comprobar esta semana en el debate del estado de la ciudad, un escenario en el que marcó perfil propio y realizó toda una declaración de intenciones de hasta dónde quiere llegar y cómo pretende hacerlo. Sin embargo, una de las grandes incógnitas que sobrevoló el salón de plenos del ayuntamiento es cómo va a abordar el reto de la movilidad sin un medio de transporte de gran capacidad como el tranvía. ¿Será posible conectar a las 70.000 personas que residirán en Arcosur en el medio plazo? ¿Qué transporte usarán quienes vivan en las nuevas zonas de desarrollo de la ciudad? ¿Qué medios se implementarán para acercar hasta la ciudad a quienes residan en un área metropolitana de Zaragoza que no para de crecer? Estas son, posiblemente, algunas de las grandes cuestiones que tendrá que resolver la alcaldesa más pronto que tarde.

El callejón de la movilidad se estrecha cada vez más en Zaragoza, que necesita respirar por sus arterias si quiere convertirse en una gran ciudad

Desde luego, su apuesta por transformar ubanísticamente la ciudad es un hecho y así lo constató tras anunciar que reformará los paseos de María Agustín, Pamplona y Constitución, entre muchas otras calles y proyectos que avanzó. Pero estas obras que prevé acometer durante los próximos años –lo fía ya para la siguiente legislatura– demuestran que la segunda línea del tranvía no está sobre la mesa. Las razones posiblemente sean económicas, ya que el coste de una línea de estas características es muy elevado, si bien Zaragoza pudo priorizar los fondos europeos para ejecutar esta gran infraestructura. No obstante, no es descartable el factor ideológico, ya que la postura del PP y el PSOE sobre el tranvía ha sido tradicionalmente opuesta.

Pero más allá del dinero y de otras cuestiones no menores, este medio de transporte ha demostrado contar con suficientes avales en Zaragoza como para no descartarlo a las primeras de cambio. El de la capital aragonesa es el tranvía que registra más viajes anuales de España (33 millones), según el informe titulado ‘Base de datos de los tranvías en España’, en el que se analizan las redes ya desplegadas en 15 ciudades y se detalla que es el más eficiente. Además, el estudio recomienda «poner en marcha la línea 2 del tranvía para paliar las carencias del transporte público» e incide en sus virtudes a la hora de ofrecer una movilidad más sostenible, beneficios medioambientales, rapidez, fiabilidad, seguridad, accesibilidad y comodidad.

Quizá no sea hoy necesario implementar una segunda línea del tranvía, pero en los próximos años será algo inevitable. El callejón de la movilidad en Zaragoza se estrecha cada vez más y necesita respirar por sus arterias si quiere convertirse en la gran ciudad a la que aspira Chueca.