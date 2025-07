Leía ayer con asombro la columna de la secretaria de organización de los socialistas en Aragón –mismo cargo que ostentaban Santos Cerdán o José Luis Ábalos, pero a escala autonómica– en la que no dejó un solo párrafo libre de falsedad. No es extraño, el PSOE de Pedro Sánchez lleva tantos años enrocado en sus propias mentiras que sus militantes han llegado al punto de no distinguir entre un hecho objetivo y un «cambio de opinión», dando lugar a una nueva cosmovisión: el negacionismo socialista.

Los lectores de EL PERIÓDICO bien merecen que hagamos un repaso de las mentiras amontonadas por Manuela Berges, quien, en su columna de opinión, acusaba al Gobierno de Aragón de recortar y dejar languidecer los servicios públicos.

En el PSOE Aragón, el partido que le dio un tajo del 4% al presupuesto sanitario cuando aún salíamos de la pandemia, tienen la memoria muy corta. No recuerdan ese ataque frontal a la Sanidad ni la eliminación de las ambulancias nocturnas en el medio rural, como tampoco tienen presente el incremento del presupuesto del Departamento de Sanidad en un 10,39% tras el cambio de Gobierno en 2023.

Negación tras negación de la realidad, los mismos que mantenían a los profesores aragoneses con los peores salarios de España tienen ahora el cuajo de hablar de recortes. ¿Se han enterado ya de que ha sido el actual Ejecutivo el que ha subido en un 4,5% el salario de nuestros docentes para equipararlo a la media nacional?

Añado otra pregunta retórica: ¿sabe la señora Berges que Aragón lleva seis meses consecutivos reduciendo el número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica y que en estos momentos hay 700 aragoneses menos en las listas de espera que cuando gobernaba el PSOE? Claro que lo sabe, pero esparcir bulos le resulta más cómodo que ceñirse a la verdad.

El Partido Popular también está arreglando la difícil situación heredada en materia de Dependencia. En estos momentos, 47.035 aragoneses se benefician de 62.221 prestaciones. Son más beneficiarios y más prestaciones que nunca. ¿Eso es dejar languidecer los servicios sociales?

El texto también arrojaba una distorsión perceptiva respecto a las políticas de vivienda, un problema frente al que, palabras textuales, «no hay respuesta». Ese análisis sería aplicable a las exiguas 86 viviendas que materializaron los socialistas ¡en 8 años!, en ningún caso a las 2.171 viviendas públicas que ya ha impulsado el Partido Popular en una cuarta parte de tiempo.

Por supuesto, el negacionismo socialista trata de introducir la idea de que el presidente Azcón, que en solo medio mandato ya ha visitado más de dos tercios de las comarcas aragonesas, no pisa el territorio, y de que no presta la atención necesaria a la ciudadanía durante las emergencias. Parece que al PSOE le moleste que en cada situación sobrevenida el Gobierno de Aragón haya estado presente desde el minuto uno, a través de sus diferentes departamentos, acompañando a los aragoneses y poniendo las soluciones precisas.

Y eso que la comunidad autónoma no cuenta con un Falcon como el que la ministra Alegría ha usado en hasta cinco ocasiones, pese a negarlo la semana pasada en la sede del poder Ejecutivo aragonés... Así de complicada es la relación de los socialistas con la realidad.

Negar el derecho al descanso del presidente del Gobierno de Aragón es el nuevo mantra de los socialistas. Ojalá se hubiesen opuesto con tanto ahínco al asueto, en este caso de (presunta) moral laxa, del Tito Berni, de Koldo, de Santos Cerdán y de Ábalos. Demostrarían algo de coherencia y también un poco de ese feminismo que tanto pregonan y tan poco practican.

En vista de todo lo anterior, da la impresión de que el PSOE Aragón, el mismo que hace no tanto se oponía a la financiación privilegiada de Cataluña, está a dos telediarios de rechazar que el agua moja o que la Tierra gira alrededor del Sol.

Pero no nos engañemos. La señora Berges conoce perfectamente los límites de la verdad. Por desgracia, el negacionismo socialista, la táctica predilecta en Ferraz, le está llevando a transitar por una pendiente resbaladiza de la que resulta complicado escapar.

Mucho ánimo, Manuela. Del negacionismo se sale. Y del sanchismo, también.

