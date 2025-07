Oda al mestizaje

La reciente cacería de inmigrantes de Torre Pacheco ha puesto de manifiesto la ola de racismo que sacude Europa en nombre de la «pureza blanca» de la civilización cristiana y como airada respuesta a la paranoia del «gran reemplazo». Los «cabezas de turco» son, como de costumbre en el imaginario reaccionario español, los moros. Hace poco me hice un test de ADN de antepasados cuyos resultados podrían extrapolarse a la mayoría de los españoles: un 86,5 proviene del área que ocupa España, 8,4 de la galaico-portuguesa, 2,4 del Magreb argelino, 1,4 de Cerdeña y 1,3 amerindio. En mis genes está escrita la historia de migración que ha caracterizado al homo sapiens, que salió hace millones de años, por lo que hasta ahora se conoce, del África oriental. No por casualidad Arsuaga definió a la nueva subespecie de Atapuerca homo antecessor (hombre explorador). El Hombre Anatómicamente Moderno (nosotros) no ha hecho sino acentuar esa tendencia, hasta el punto de que la migración constituye su principal seña de identidad y lo ha hecho dominante en el planeta. Ponerse en contra de esa tendencia, en nombre de razas y estatus culturales superiores, es atentar contra lo que nos dice la ciencia, la madre historia y el sentido común. Reto a Alvise y a Abascal, cuyo fenotipo parece sacado de un cuento de Las mil y una noches, a que publiquen su ADN ancestral… Seguro que allí quedaba retratada la historia de nuestra península: una sucesión de emigrantes de distinta cultura que llegaron aquí en busca de una vida mejor. En mi caso, sobre la base de nuestros aborígenes (celtíberos probablemente dada mi ascendencia soriana), se sucedieron legionarios romanos (mi 1,3 de sardo posiblemente), cruces trashumantes con el occidente peninsular (allí llegaba la cañada soriana oriental que partía de mi solar paterno en las Tierras Altas de Soria) y los bereberes islamizados que vinieron a defender la frontera del Duero en el norte de al-Andalus, muy cerca de donde nació mi madre (he contrastado que este aporte magrebí viene de su parte). La ascendencia americana, finalmente, provendrá de un cruce de un antepasado paterno que hizo las Américas… Me siento orgulloso de ese milenario pasaporte migrante que me aportaron mis antepasados de tres continentes y del cruce mestizo de genes y culturas que eso conlleva. Eso es riqueza y, además, es la verdad sobre lo que somos, por mucho que las ideologías supremacistas se empeñen en lo contrario con sus miserables y manipuladas patrañas. O asumimos de una vez que todos somos africanos, emigrantes y parientes lejanos o esto llegará donde quiere el fascismo. Y ya sabemos cómo acaba esa película.

