La vida es un azar

La vida no es justa, es vida, y eso es ya un milagro suficiente. Que el fruto de la explosión de una estrella que estalló hace millones de años se haya terminado convirtiendo en un árbol, una roca o un rosal, no es justo ni injusto, es un azar inimaginable que no tiene ningún sentido lógico.

El azar marca nuestra vida, el azar de dónde naces determinará cómo será tu vida; si lo haces en la Unión Europea, por ejemplo, serás un privilegiado, porque desde el mismo día de nacer la mochila de derechos te garantiza atención, alimentos, salud, educación... Hacerlo en el Sahel o en infinidad de territorios parecidos que hay en este vasto mundo, supone nacer al hambre, la miseria, las enfermedades, la violencia, la pobreza. Los humanos estamos condenados por nuestro lugar de nacimiento, para bien en algunos casos y para mal en los más.

Si caes entre los 700 millones de personas que pasan hambre o entre los 3.700 millones de pobres que sobreviven con menos de 15 euros al día, las preocupaciones serán radicalmente distintas a si lo haces en lo que llamamos el mundo desarrollado.

Huir de países donde la única opción pasa por ganar días al hambre, es la causa de que millones de personas busquen en la emigración la única opción de vida.

Paliar esta situación es obligación de los países que más tienen, de ahí la Cuarta cumbre internacional de la ONU sobre financiación para el desarrollo celebrada recientemente en Sevilla. Sus objetivos de movilizar recursos y reformar la financiación a nivel global para poder afrontar los desafíos de la deuda, del comercio y las ayudas al desarrollo, seguro que no se han cumplido en su totalidad, pero reunir a 150 dirigentes políticos del mundo y 8.000 personas vinculadas con estas cuestiones, es un paso muy importante, aunque EEUU haya sido el gran ausente y la UE no haya podido llevar una posición propia por la oposición del grupo popular europeo fundamentalmente.

De aquel conjunto de buenas intenciones acordado en Adís Abeba hace diez años –erradicar la pobreza y la pobreza extrema, alcanzar la igualdad de género y garantizar el acceso a la salud, la educación y el trabajo decente en 2024–, se espera que tan solo el 16% de las metas, de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se alcancen en 2030.

Lo curioso es que en esta década no se ha podido sacar al mundo de la pobreza, pero sí han podido crecer 1202 milmillonarios nuevos y contar con cinco billonarios más. El 1% más rico posee el 43% de todos los activos financieros del mundo.

La cumbre ha demostrado, entre otras cuestiones, el fracaso de la inversión privada, que no ha conseguido movilizar los recursos adicionales a las aportaciones públicas, y solo ha generado nuevos acreedores en países que ahora deberán hacer frente a deudas que llevarán consigo detraer recursos de necesidades básicas.

Si, como parece, en 2027 los países del G-7 que aportan las tres cuartas partes de toda la ayuda oficial al desarrollo, recortarán un 28% sus aportaciones en comparación con las realizadas en 2024, las necesidades de esos territorios aumentaran, y la inestabilidad será un acicate para aumentar los desplazamientos de la población.

Limitar el desarrollo de amplias extensiones de territorios reduciendo las ayudas, y cerrar las puertas a los inmigrantes que quieren vivir dignamente en otros países, es la postura de las derechas extremas y las extremas derechas de gran parte del mundo, también de nuestro país.

Raras veces pensamos que a cualquiera de nosotros nos podría haber tocado la bolita de nacer y supervivir en lugares donde la única opción es emigrar, si lo pensásemos, seguro que nuestro comportamiento con los emigrantes sería muy distinto.

Suscríbete para seguir leyendo