El genocidio que no cesa

Los niños lloran y lloran porque no tienen leche. Tienen hambre. Sus madres, con ellos en brazos, también lloran porque no tienen nada para alimentarles. La carencia de leche infantil se ha convertido en un arma de exterminio. Cuando los adolescentes acuden a intentar recoger algo para alimentarse a los puestos delimitados, los asesinos vestidos de uniforme los cazan como a conejos. Israel es sin duda un Estado asesino. Ya no sólo lo es su presidente Netanyahu y su Gobierno, y los diputados que le apoyan. Lo es la mayoría de sus ciudadanos que aplauden y consienten este genocidio sionista planificado que se sigue perpetrando mientras el mundo mira para otro lado.

Están pasando cosas muy importantes pero la matanza cotidiana, persistente, infinita de palestinos ante la indiferencia del mundo es la más importante. El 7 de enero de 2015 se producía en París el sangriento atentado contra la redacción de Charlie Hebdo. Mataron a 12 personas. Las calles de París se llenaron de manifestantes encabezados por varios líderes mundiales. Perfecto. Estaba en juego la libertad, la convivencia pacífica. Hoy son ¿60.000? los palestinos asesinados por las bombas y las balas con el apoyo de EEUU y la pasividad vergonzosa de la Unión Europea.

El goteo de asesinados no para de crecer. Los medios informan cada día: 50, 80, 100 o más en un conteo macabro que refleja la cosecha sionista que roba la vida, que mata a familias enteras, que se quiere quedar con su territorio conquistado por la fuerza de las armas, como viene haciendo impunemente desde su comienzo como Estado. Contra la solución de los dos Estados, Israel impone la suya que no es otra que la eliminación física o el exilio de los supervivientes. Bombas y hambre. El proyecto sionista se impone con las mismas armas con las que los nazis eliminaron a millones de judíos en Europa. Los supervivientes y sus descendientes, alguno ya lo ha manifestado, deben de sentir una inmensa vergüenza por lo que están haciendo con los palestinos. Gaza es un enorme campo de exterminio donde sólo faltan los hornos crematorios para completar el escenario. Así que es difícil desconectar por vacaciones.