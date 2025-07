Revisar el tiempo escolar

Las aulas cerraron a finales de junio. Desde entonces, niños, niñas y adolescentes disfrutan de unas vacaciones de verano que ni siguen los ritmos familiares ni encajan con los periodos de descanso escolar de la media europea, mucho más reducidos. Más de dos meses sin clases que rompen el aprendizaje y que ahondan en la desigualdad. Los campamentos y las actividades extraescolares son alternativas estimulantes que pueden alentar la vida intelectual, cultural y relacional de los niños, pero solo están al alcance de las familias con más recursos. Los abuelos también entran en el plan de salvamento. Pero para quienes no pueden contar ni con un apoyo ni con el otro, el periodo se acerca a la parálisis. Días de pantallas y soledad si los progenitores trabajan. Para aquellos que disfrutan de becas comedor, el largo paréntesis adquiere tintes más dramáticos.

Mientras la sociedad se rige por un ritmo determinado, el sistema educativo sigue anclado en un calendario y unos horarios que ni van acordes con la vida cotidiana de las familias ni responde a las necesidades específicas del alumnado. Las voces expertas hablan con claridad. Redistribuir los periodos vacacionales ayudaría al desahogo del alumnado. A menudo, demasiado sobrecargado de materia. Aunque no hay una única realidad en el conjunto de España, la jornada intensiva en secundaria es mayoritaria en todo el territorio. Una opción que, tal como está diseñada actualmente, es cuestionada por la mayoría de los estudios. Un horario de entrada demasiado temprano que no respeta los ritmos biológicos del alumnado y un retraso en el horario de comer que tampoco resulta saludable. Esta última cuestión no es baladí. La jornada intensiva ha borrado el comedor escolar de los institutos, lo que afecta no solo al rendimiento y salud de los escolares, sino que también impacta en la conciliación familiar y en la desigualdad.

Frente a la petición de revisión de calendario y horarios por parte de las asociaciones de familias y de los expertos en educación, los colectivos de docentes son reacios a modificar los tiempos escolares, aún más a reducir las vacaciones estivales ante la falta de climatización de las aulas. Son reticencias que deben ser consideradas porque, más allá de intereses corporativos, responden a una evidente falta de recursos.

El debate debe abordarse con valentía política, diálogo social y visión a largo plazo. Una revisión de horarios y de calendario beneficia la salud y el rendimiento del alumnado, también favorece la conciliación familiar. Del mismo modo, el acceso universal y gratuito al comedor escolar refuerza la equidad y el acompañamiento educativo. No se trata únicamente de mejorar los resultados educativos, sino de reforzar la escuela como motor real de igualdad, desarrollo y futuro.