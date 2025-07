La salud mental y las tragedias silenciosas

La salud mental es ya uno de los mayores y más graves problemas de las sociedades desarrolladas en este siglo XXI. Su prevalencia es cada vez mayor y sus consecuencias en el corto, pero sobre todo en el medio y largo plazo, pueden ser demoledoras si no se adoptan medidas integrales y transversales en el entorno familiar, educativo y social, lo que exige legislar, si es preciso, para evitar que esta realidad se traduzca en el agravamiento de las patologías, la saturación de los recursos sanitarios y el aumento de los fallecimientos prematuros. El último estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), publicado recientemente por la revista Journal of Affective Disorder, refleja que los ingresos de adolescentes por depresión han aumentado un 1.200% en los últimos 20 años en España, pasando de 173 casos en 2000 a 1.800 en 2021. Pero lo más preocupante es la tendencia al alza. Este informe, basado en el análisis de casi 10.000 hospitalizaciones de jóvenes de entre 11 y 18 años, no puede ser más contundente y pone el foco en el colectivo femenino, ya que casi el 75% de los casos están protagonizados por mujeres de 14 a 17 años. Además, el tiempo de permanencia en el hospital es, al menos, de una semana y la edad de ingreso desciende conforme transcurren los años, lo que evidencia que los problemas emergen a la superficie antes.

En el caso de Aragón, la inercia sigue parámetros similares a los registrados a nivel nacional. Solo en el ámbito educativo, la unidad técnica de Salud Mental, que se centra en la detección e intervención de los casos de ideación suicida, ha duplicado sus actuaciones en el último curso respecto al anterior, de forma que se llevaron a cabo 201 actuaciones. Se da la circunstancia de que dos de cada tres casos se han dado en la Educación Secundaria, que coincide con la etapa que refleja más incidencia. La noticia positiva es que la comunidad es pionera en este ámbito, lo que significa que ha comenzado a abordar un problema que presenta múltiples derivadas y causas. Además, la fase de diagnóstico suele ser decisiva a la hora de abordar este tipo de casos, que desembocan en el riesgo de conductas suicidas, baja autoestima, adicciones o alargamiento de una enfermedad. Detectarlo y tratar esta enfermedad a tiempo puede, por tanto, salvar vidas y evitar complicaciones posteriores. Sin embargo, para ello es necesario dotar al sistema de mayores recursos y de más profesionales.

De lo que hay pocas duda es de que el crecimiento exponencial de los casos está vinculado a una mayor incertidumbre respecto al futuro en todas sus dimensiones (laboral, afectiva, académica y social), según relata el estudio de la Universidad de La Rioja. Todo ello sin olvidar que el uso generalizado e intensivo de las redes sociales y la hiperconexión ha cambiado la percepción de uno mismo y de la persona respecto al resto, lo que genera una mayor inestabilidad en respuesta a los resultados inmediatos. De hecho, desde la pandemia del covid se ha producido un severo repunte de los casos de ingresos hospitalarios.

Todavía hay tiempo para evitar tragedias silenciosas porque mañana puede ser tarde.