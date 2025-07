La Unión Europea, borrada de la historia

Dice Dominique de Villepin, exprimer ministro francés y probable candidato a las próximas presidenciales, que "si Europa (es decir, la UE) no reacciona ahora, será borrada de la historia". Se añade así a una larga lista de responsables políticos y analistas que vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la creciente irrelevancia de los Veintisiete en el escenario internacional y, en términos positivos, sobre la necesidad de reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Advertencias como la de que si no se tiene asiento en la mesa es porque, probablemente, se forme parte del menú, o llamadas a aprender el lenguaje del poder y a asumir que no se puede ser herbívoro en un mundo de carnívoros, ya forman parte del repertorio de quienes entienden que estamos ante la última oportunidad para completar el proceso que debe llevarnos a contar con una voz única en el escenario internacional, conscientes de que individualmente ninguno tiene peso suficiente y de que nadie va a esperar por nosotros.

El reto es inmenso, tanto en su dimensión exterior como interior, con exigencias especialmente relevantes en el terreno económico, tecnológico y de la seguridad. En la dimensión exterior, por si la sentencia de Angela Merkel en 2017 no bastara -Estados Unidos no es un socio fiable-, la actual agresividad de Donald Trump debería ser suficiente para pasar de las palabras -como las de Friedrich Merz, planteando abiertamente la necesidad de "independizarse" de Washington- a los hechos. Desgraciadamente, la reciente cumbre de la OTAN ha vuelto a dejar claro que los aliados europeos todavía no están dispuestos a salirse de la sombra protectora de quien lleva décadas actuando como último garante de su seguridad, aunque eso implique asumir una subordinación a todas luces perjudicial. Hoy por hoy, los diversos planteamientos nacionales, entre europeístas, atlantistas y neutrales, siguen frenando el proceso que debería desembocar en una verdadera autonomía estratégica.

Esa misma fragmentación interna se percibe en el terreno comercial, con un Trump jugando a alimentar las disensiones intracomunitarias, con premios y castigos repartidos discrecionalmente, y una Comisión Europea titubeante sobre la manera de responder al ataque estadounidense. De esa forma, se va extendiendo la impresión de que no hay voluntad política para rentabilizar las potencialidades y las capacidades que atesoran los Veintisiete al servicio de una causa común.

Para romper esa dinámica, asumiendo que no se puede hacer mucho más con las actuales reglas de juego, resulta imprescindible abrir un nuevo proceso constituyente. Un proceso que, por ejemplo, ponga fin a la regla de la unanimidad para tomar decisiones al ritmo y con la profundidad que exige la situación. Y en ese punto, además de la dictadura del cortoplacismo en el que se mueven todos los gobiernos nacionales, uno de los problemas principales está localizado en el seno de nuestras propias instituciones comunitarias.

Un desafío de dimensiones constituyentes solo se puede encarar si se cuenta, en primer lugar, con una base social mayoritariamente a favor de la causa europea. Las encuestas más recientes parecen confirmar que dicha base existe, no solo en relación con las ventajas que reporta el euro, sino también como un sentimiento generalizado de pertenencia a una entidad añadida a la nacional. Pero esa realidad convive con el significativo crecimiento de movimientos populistas, xenófobos y abiertamente racistas, antieuropeístas por definición. Es un hecho que, hoy, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo están crecientemente escorados hacia posiciones en las que los ultranacionalistas han logrado un nivel de representatividad que les permite bloquear todo aquello que consideren excesivamente comunitario (como opuesto a nacionalista).

En consecuencia, cuando lo que se necesita es precisamente un renovado impulso europeísta, más ambicioso que el que nos ha llevado hasta aquí, nos encontramos con una relación de fuerzas entre quienes tienen que tomar las decisiones pertinentes que puede dar como resultado que no haya la masa crítica suficiente para dar el paso. La irrelevancia, en ese caso, está a la vuelta de la esquina.