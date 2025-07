Línea dos del tranvía sí

Creo que si en la ciudad de Zaragoza se hiciera hoy un referéndum acerca de la necesidad de acometer las obras para una segunda línea de tranvía que cubra la ciudad en su eje este oeste el sí sería clamoroso,como fue el no cuando el entonces gobierno formado por el Partido Socialista de Belloch y la Chunta de Gaspar impulsó contra viento y marea esta primera línea de tranvía que no solo ha cambiado, para bien, la movilidad de la ciudad, sino también su estética en las zonas de Gran Vía, Fernando el Católico, Independencia, Coso y César Augusta fundamentalmente y convirtiéndose en un gran éxito.

Leo cómo Carlos López Escolano, doctor del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, declara en este mismo periódico que no es cosa de ahora. «Hace ya unos cuantos años que habría sido, no solo deseable, sino necesario que se hubiera puesto en marcha la línea 2. No es un capricho», concluye. No puedo estar más de acuerdo y aún más sabiendo, tal y como ha anunciado la alcaldesa Natalia Chueca, que para 2027 se quieren acometer grandes reformas en las paseo María Agustín, Pamplona y Constitución, reformas que suenan a reclamo electoral, pero que se tendrán que hacer tarde o temprano y que deberían invitar a volver a poner sobre la mesa con valentía y rigor la necesidad de que Zaragoza tenga esa segunda línea de tranvía que tanto cohesionaría a una ciudad que tiene que vivir el presente sabiéndose una de las ciudades con más posibilidades económicas y de crecimiento.

Pero entiendo que a nuestros políticos les asuste abordar esta obra, porque es inevitable el recuerdo y las críticas duelen, como en su día dolieron al gobierno que integraban el PSOE y CHA, que no achantó y siguió y creyó en un proyecto que ha demostrado ser una de las grandes transformaciones que ha tenido Zaragoza en los últimos años.

Muchos alcaldes pasan por nada, otros por errores o por cosas que no van a ningún sitio; Belloch, sin embargo, será el del tranvía, si bien es cierto que sin el impulso y decisión de CHA la línea 1 del tranvía no sería hoy una realidad. Necesitamos políticos inteligentes, imaginativos, decentes y también valientes. Zaragoza los necesita hoy tanto como ayer.