Verano en Gaza

Cuando me invitaron a participar en la Exposición colectiva Summer 2025 que cada año organiza la Asociación Aragonesa de Artistas Plásticos Goya no tuve mucho que pensar: ¡Gaza!, decidí. Imaginé cómo serían las vacaciones para los gazatíes. En el verano, ellos y nosotros compartimos calor y sudor, pero hay muchas más cosas que no compartimos: ni el hambre, ni la destrucción, ni la miseria, ni la pérdida del hogar, ni la enfermedad sin hospitales, la sed o la muerte. Mientras nosotros estamos preocupados por zafarnos de las altas temperaturas, ellos las padecen sin ninguno de los atenuantes de los que disponemos aquí.

Mientras que en España los expertos en salud pública nos recomiendan la hidratación, la no exposición al sol en las horas centrales del día, utilizar protectores solares y aire acondicionado, no es difícil imaginar las circunstancias en los campos de refugiados. Ellos viven bajo la alarma roja. Mientras nosotros apostamos cada vez más por comer una dieta saludable, en Gaza, tanto niños como adultos están sufriendo hambre, hambruna..., y las muertes por inanición están siendo cada vez más numerosas.

Tenía que crear el tema para mi cuadro y Gaza y los gazatíes no se me iban de la cabeza. Me dejé llevar por mis sentimientos, y empecé a abocetar el cuadro. Sin proponérmerlo, ante mí aparecía una mujer, vestida de un negro riguroso portando un bebé en su regazo. No sé si el niño estaba vivo, pero ella huía con él en sus brazos.

¿De qué huía? De los bombardeos, del hambre, de la miseria, del miedo, del fuego, sin saber si quiera si había vida entre sus brazos. Para ella el calor y las altas temperaturas no existían, simplemente huía queriendo salvar a su bebé, sin saber adónde podía llegar. Si con suerte llegaba a un campo de refugiados, alcanzaría las «colas del hambre», sin ninguna certeza de que allí no fueran también a ser bombardeados tanto su bebé como ella misma.

Mi boceto se fue construyendo rápidamente con un fondo de ciudad en llamas, y un lateral derruido. Ante ella una pasarela... Me pregunté adónde conduciría... Sin darme cuenta, construí la pasarela que era la bandera de Palestina. Tres colores horizontales (negro, blanco y verde) y un triángulo rojo al final de ella, símbolo del color de la sangre.

A continuación, y casi automáticamente escribí tres frases en árabe con tres textos distintos: «Camino hacia la esperanza» sobre fondo verde, «Camino hacia la paz» sobre fondo blanco y «Camino hacia la muerte» sobre fondo negro, escrito con letras rojas. Nunca hubiera imaginado que el árabe que había aprendido en la universidad lo utilizaría alguna vez para ilustrar un cuadro tan alegórico como tristemente real.

Es muy probable que en esta exposición de verano mi alegoría esté rodeada de cuadros festivos, estivales, divertidos y felices, pero lo cierto es que la exposición lleva por título: Luces y sombras, y mi cuadro será claramente el tema que ensombrecerá a todos los demás, no por voluntad propia, sino por imperativos del guión de la actualidad.

Me siento muy mal cuando contemplo tamaño genocidio sin poder hacer otra cosa que manifestaciones o firmas públicas, como llamamiento político. Por ello, sirva este cuadro como contribución a la reflexión y a la empatía. Desearía que esta masacre acabara antes de que acabe el verano: Inshallah!!!

