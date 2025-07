Amar con descaro a los personajes

Estrenadas casi a la vez, un director de cine tan inteligente como Milos Forman aportó con su Valmont otra mirada ante la poderosa y postmoderna Las amistades peligrosas, que versioneó Stephen Frears sobre la famosa novela epistolar del francmasón Pierre Choderlos de Laclos. La apuesta de Forman fue amar a sus personajes hasta el extremo por encima de sus villanías, un lúcido ejercicio de compasión y belleza para mostrar los grises morales de la vida y, con ello, representar otro punto de vista (y mundo posible) en el desarrollo de los sucesos canallas de la trama.

Con una semana a sus espaldas y en el top 3, la nueva serie de Netflix 'Superestar' cuenta con varias gotas de este elixir. La pócima preparada por Nacho Vigalondo y su equipo ha conseguido un resultado espectacular y parejo, que se le asemeja por sus ecos. Por un lado, asistimos al rescate de unos personajes (llámense frikis) para con ellos, capítulo a capítulo, reinventar a cada arcano protagonista con una mirada y un relato nuevos. Apoyados siempre en el revival de los hechos (históricos) de una época mediática (bastante histérica), el renacimiento de cada héroe-víctima ha sido fruto del cuidado y de la empatía máximas de la factoría de los Javis.

Por otro, uno de los secretos de su éxito es la reconstrucción de un retro-universo propio. Sea con nostalgia, sea con innovación, se consigue recrear las estampas de esos años, pero también el océano necesario para que cada intérprete desarrolle sus cuitas, anhelos y desventuras ante los hundimientos más vitales. Porque como también acostumbra suceder –lo hablé hace tiempo con mi amiga y escritora Ana Alcolea–, tras la tempestad sigue la calma pero también, muchas de las veces, el atender los restos del naufragio. De esto sabe y mucho esta historia tremendamente bucanera y edulcorada para la ocasión.

Y es que entre pérdidas y ruinas, la serie del momento arrambla con las suficientes dosis de desgarro y libertad para salir airosa de su particular embestida y choque de trenes. Cultura del éxito versus fracaso donde cualquier pirámide de valores viene a decirnos lo poco que hemos aprendido con los años: no sólo no hemos mejorado, sino que estamos peor que en esos tiempos donde se demonizaba la telebasura, más solos y alienados, y con apenas poesía en las venas. En definitiva, una apuesta más que arriesgada, donde el componente «sinceridad» ha hecho milagros.

Nuestro compañero Juan Manuel Freire ya destacó en su estreno las declaraciones de Vigalondo: «No existe nadie sobre la faz de la Tierra que no merezca ser ficción», para con ello «comprenderles y fantasear junto a ellos, que es lo que merece todo personaje». Superestar o la reinvención distópica y en positivo de sus protagonistas. Como cualquier película de terror de la Universal, humanidad y monstruos son dos caras de la misma moneda, juguetes tóxicos y rotos, resultantes de la sociedad más enferma y envilecida del momento.

Junto a ello, desde el primer capítulo la serie conjuga con maestría el juego y el homenaje a los motivos temáticos, cinematográficos y ambientales de ese gran demiurgo llamado David Lynch. Bonito recuerdo estilístico que le propina Vigalondo. Pero también el intrépido cineasta, con Claudia Costafreda de la mano, apuesta por el Tim Burton, el David Cronenberg o el Stanley Kubrick más cruel, conformando con ello toda una barroca representación de estética y emociones, como particular ganancia al espectador.

Compromiso kitsch –pretencioso, pasado de moda y considerado de mal gusto– & trash –sobre la basura y el desecho–, Superestar consigue ser un poderoso, alocado y coherente reciclado perverso a la española, a mayor gloria del espíritu de John Waters y del esperpento mordaz más puntiagudo, estrafalario y grotesco de nuestro sincero y polvoriento espejo de muecas cañí. Una apuesta por el delirio, un sórdido underground de diseño, capaz de declinar la contradicción como mantra, pues ¿no era el 'No cambié' un himno o algo así?

Obvia decir que el reparto elegido está más que magnífico: Ingrid Garcia-Jonsson, Secun de la Rosa, Carlos Areces, Julián Villagrán, Natalia de Molina, Pepón Nieto, Rocío Ibáñez y Sofía González, que dicen mucho de la brutal valía de nuestra cantera para la dramedia. Su generosidad actoral ha sido también la principal piedra filosofal para comenzar a amar con genuino descaro a sus protagonistas, abiertos desde ahí a la capacidad de sorpresa y de asombro. Por ello, quizá la cuestión sea saber declinar la ternura en la salud y en la enfermedad, en la realidad y en la ficción también, durante todos los días y capítulos de la vida. Que así sea.