Poder, desigualdad y propiedad privada

Se dice que la vida colectiva de nuestra especie está biológicamente travesada por el poder. Sin embargo, un estudio reciente en 121 especies, teniendo en cuenta el género, importantísimo para explicar la cosa, concluye que en el 70% de las disputas se da una dominancia entre ambigua y compartida. Esto quiere decir que el poder no es tan importante como se supone y que hay mucha más sociabilidad fuera que dentro de él. El problema es que los marcos de reflexión occidentales no permiten decir gran cosa de ese importante afuera.

Los misioneros jesuitas del siglo XVII lo intentaron. En 1608 el padre Biard escribió que «los mimac de Nueva Escocia se creen mejor que los franceses porque –dicen– estamos siempre peleando y discutiendo, somos envidiosos, robamos, engañamos y no somos generosos ni amables». Por todo ello, los mimac aseguraban al jesuita que eran más ricos que los franceses, conclusión con la que Biard, por supuesto, no estaba en absoluto de acuerdo. El afuera del poder le aterraba.

En nuestros días, el chamán yanomami Dave Kopenawa habla de un modo similar, aunque en relación con más asuntos. Dice, por ejemplo, que los blancos estamos tan obsesionados con las mercancías que hasta soñamos con ellas cuando dormimos y las deseamos tanto que nos desvivimos por adquirirlas, acumularlas y guardarlas exclusivamente para nosotros, volviéndonos de este modo avaros y desconfiados. También asegura que, como para producirlas, el hombre blanco no cesa de cortar árboles, desviar ríos, perforar la tierra y someter a otras gentes, resulta que tan obsesivo interés por las mercancías solo genera desastres.

Puede que nuestros más remotos ancestros fueran desiguales en algún momento entre hace 2,5 millones y 200.000 años. Aunque esto no está confirmado, sí que lo está que nuestros antepasados más cercanos se deshicieron de esa herencia para volverse igualitarios. De hecho, hace solo unos pocos miles de años las jefaturas lograron imponer el poder y la desigualdad. En fin, que el poder y la desigualdad no son tan necesarios, como propone la mitología occidental, sino más bien rarezas que solo se han impuesto empeorando muchas cosas para no obtener nada real y objetivamente valioso a cambio.

Tampoco es verdad que los derechos de propiedad privada sean también inevitables, pues desde siempre hemos solido tratar la tierra, los alimentos y las herramientas como recursos comunes, garantizando de distintos modos el acceso de cualquiera a ellos. Así que la apropiación privada no vino de un modo natural de abajo a arriba, como sugiere la mitología liberal, sino de arriba a abajo. De hecho, a nivel mundial, la privatización y cercamiento de tierras y de toda clase recursos utilizando el procedimiento de la propiedad privada solo ha sido posible los últimos 500 años gracias al poder y la violencia.