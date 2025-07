¿Sumar resta?

Una de las principales características de Sumar –la de que no sea exactamente un partido–, explica en parte el seguidismo y conformismo de su política con respecto a la línea socialista; de la cual, prácticamente, no se diferencia en nada. No así la izquierda más real, por radical, de Podemos, cuyos ataques a Pedro Sánchez se sustentan en una posición ideológica –aquí sí– claramente a la izquierda del PSOE.

La posición de Yolanda Díaz con respecto a la corrupción de su socio de gobierno ha sido, claro está, de protesta, pero puramente teatral. Haber compartido durante años ejecutivo con José Luis Ábalos y su trama de mordidas no le ha motivado a denuncia, dimisión o reacción alguna, salvo a encadenar unas cuantas declaraciones a los medios para salir del paso.

La posición de Yolanda Díaz con respecto al genocidio israelí del pueblo palestino no ha pasado de suspender unos cuantos contratos de armas y asistir a unas cuantas manifestaciones. Pero el exterminio planificado de Netanyahu continúa día a día sin que nadie en España ni en Europa haga nada en serio por evitarlo.

La posición de Sumar con respecto a los aranceles y bravuconadas de Trump y a la orden europea de rearmarse los socios tampoco ha presentado mayor contundencia. Unas pocas declaraciones han servido, una vez más, para salir del paso, salvando la forma para los suyos y salvando el fondo para los otros.

La posición de Sumar con respecto al chantaje permanente de Junts y las imposiciones de Puigdemont no se corresponde con la praxis de un partido de izquierdas.

Tibieza, ambigüedad, énfasis sin contenido y, una vez emitida la consigna, vuelta al escaño azul y al papel de «muletilla» de Pedro Sánchez, (e indirectamente de los/las «maletillas»): ¿No se podría hacer más?

Por su falta de decisión, compromiso y claridad, Sumar no suma para consolidar una mayoría socialista y resta frente a un Podemos que no disuelve sus más sólidos cimientos y sigue en la pelea por ofrecer al votante una opción de cambio frontal.

Con estas estrategias de maquillaje y postureo, la izquierda, en general, y Sumar, en particular, se lo están poniendo fácil a Feijóo y de perlas a Abascal.