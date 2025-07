Hoy sábado 26 de julio es el Día de los Abuelos. Así es, cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos, ya que, según el calendario católico, es la fecha en que se celebra la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo. Sin embargo, resulta una celebración que pasa algo desapercibida, en comparación con otras efemérides más populares y arraigadas, como el Día de la Madre o el Día del Padre, por ejemplo. Y no tendría que ser así; los abuelos son una de las figuras más importantes del grupo familiar, creando un vínculo muy especial con los nietos. Siempre están dispuestos a dar amor incondicional, cuidados y consejos, transmitiendo valores y enseñanzas a las nuevas generaciones. Con la temática de los abuelos en mente me ha dado por escribir un cuento, titulado Viajes maravillosos. Espero que os guste, aquí va:

En verano siempre llevo la radio encendida cuando conduzco al socaire de la noche; es la compañía perfecta de los viajantes como yo. A través de las ondas desgranabas tu gran aventura en Islandia como un narrador consumado. La locutora apenas se atrevía a interrumpirte, seguramente tan embelesada como yo por tus peripecias sin fin. Enumerabas cómo habías estado a punto de quedar atrapado en un glaciar, cómo, por hacer la fotografía perfecta, te habías calado hasta los huesos en una gigantesca cascada, o cómo habías acariciado el cielo en el remanso de paz de la Laguna Azul. El tema del programa era Viajes maravillosos, y el tuyo, desde luego, lo era con creces. Por si había dudas, dejaste caer que cuando viste por primera vez la aurora boreal pensaste que era el espectáculo más hermoso del mundo. Sin embargo, poco tiempo después cambiaste de opinión. Era mejor todavía ver la aurora boreal en buena compañía, y esa grata compañía la encontraste en una rubia nativa de ojos azules como la laguna. No sólo habías descubierto un gran país, habías descubierto el amor con mayúsculas. Y por mantener vivo el amor habías prolongado tu estancia de forma indefinida, si bien ahora volvías a casa con tu amada islandesa para presentarla a la familia y anunciarles (aquí vacilaste un segundo) que ibais a ser padres. Tras un instante de silencio, la locutora te dio la enhorabuena con voz emocionada y yo me quedé sonriendo como un bobo. De semejante forma, a través de las ondas, me enteré de que iba a ser abuelo.