Alumalsa, una 'joya' en el mercado

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de poner en el mercado una de las parcelas más codiciadas de la ciudad para construir vivienda libre. Los antiguos suelos de Alumalsa lo han pretendido numerosas constructoras en la ciudad desde hace tiempo para, precisamente, este destino, cuya diferencia fundamental con el pasado radica en que el consistorio, bien por miedo o bien por convicción, siempre ha pretendido para hacer vivienda pública. Pero parece que promoverla está vetado desde hace tiempo en la inmortal Cesaraugusta, porque es lo fácil o porque el dinero público está reservado para otros menesteres. Pues bien, se los van a rifar, salvo sorpresa mayúscula porque acaba de aparecer en el escaparate una joya y estas duran poco habitualmente.

No hace tanto tiempo, también en Torrero, el Gobierno de Zaragoza impulsaba con fondos propios su última promoción de viviendas de alquiler con opción a compra. Entonces fueron los zaragozanos los que se pelearon, no las constructoras, por conseguir uno de estos pisos que arreglan vidas enteras a precios asequibles. Son las que se levantaron en los terrenos contiguos a la antigua cárcel de Torrero y el éxito fue tan rotundo que no se ha vuelto a intentar.

Cerca de los suelos de Alumalsa, que se han puesto a la venta ahora para construir 106 viviendas libres, están los pisos de obra nueva hechos en los antiguos depósitos de Pignatelli que sirvieron para revitalizar la zona y reconvertirla en un nuevo espacio urbano al que solo le falta, oh casualidad, las 30 VPO que se impusieron como condición para permitir otras muchas viviendas libres, y los equipamientos públicos que iban a satisfacer las necesidades vecinales de uno de los barrios más humildes y perjudicados de Zaragoza en cuanto a inversión municipal.

Y ahí siguen, a la espera de ese impulso de un ayuntamiento que ahora ha pensado que en realidad lo que necesita el distrito es un icono, un símbolo visible a kilómetros de distancia como es la torre de 15 plantas que incluirá el proyecto de 106 viviendas a levantar en los terrenos de Alumalsa. Un rascacielos, perdón por la exageración, con viviendas libres de esas que el 90% de los habitantes del barrio no se podrán comprar porque tendrán precios desorbitados. Que se erija sobre el cielo de Torrero una atalaya que en el proyecto se asemeja a los obeliscos de la Roma de Sixto V, ahí es nada, o a los «hitos» de Kevin Lynch, el arquitecto estadounidense salido de la prestigiosa y carísima Universidad de Yale que probablemente está lejos de ser un referente en Torrero. Pero todo vale por la singularidad de un edificio que dará más caché mientras encarecerá los pisos de este homenaje a la vivienda libre en el barrio más humilde de la ciudad. Bien visto.

