Los festivales, entre la excelencia y la cultura para todos

El Monegros Desert Festival ha vuelto a regalar a Aragón su imagen habitual del éxito de público con decenas de miles de personas atraídas por una oferta que desde hace años parece haber dado con la tecla y sonar bien para cada vez más público. Llevar al recinto a tantísimos visitantes, con el impacto económico que suele tener este tipo de eventos, y que el eco de su resultado se propague más allá de las fronteras de Aragón siempre será bien valorado por las administraciones y los patrocinadores que sustentan su celebración, apoyada siempre en el esfuerzo y el riesgo económico de los promotores privados del evento. La misma satisfacción que pueden tener en otras latitudes como a orillas del embalse de Lanuza, Sallent de Gállego y todo ese entorno del Valle de Tena con una edición de Pirineos Sur que se acerca a ese modelo de excelencia que se persigue últimamente en el modelo cultural respaldado en muchos miles de asistentes. El lleno de muchos de los días de programación respalda esa idea de quienes defienden de que al público cuando se le ofrecen todo tipo de prestaciones, tanto en el cartel como en el transporte o la calidad de los servicios y la restauración, este paga lo que se le pida. Y con esa filosofía puede ser tentador pensar que estas citas veraniegas no tienen techo y acudir al tradicional ‘cuanto más, mejor’ siempre da buenos resultados. Al usuario le puede salir fácilmente disfrutar de esa experiencia que va más allá de lo musical por 200 o 300 euros, un viaje para el bolsillo que no está al alcance de cada vez más gente.

Zaragoza es otro claro ejemplo de este debate que siempre ha sido difícil de abordar en Aragón. Eventos como el Vive Latino han entrado con fuerza en el calendario de la mano de una asistencia de público que antes ninguna cita conseguía a principios de septiembre. O en sus fiestas del Pilar, donde parece que los grandes conciertos están reservados cada vez más a los recintos de pago y que escenarios gratuitos como la plaza del Pilar pierden fuelle al calor de una supuesta descentralización de las fiestas que solo parece tener efecto en otro gran recinto como el Espacio Zity de Valdespartera o los tradicionales conciertos del pabellón Príncipe Felipe. De pago y con un esfuerzo económico que deja fuera también a muchas personas. Pero es lo que tiene apoyar la oferta cultural en los promotores privados, que asumen el riesgo y fijan las condiciones económicas para los usuarios. Cultura para quien se lo pueda permitir y conciertos multitudinarios como clave del éxito.

Quizá el equilibrio es lo más complicado en una programación y una planificación que requiere de un análisis más profundo. No es que los eventos minoritarios sean un fracaso, como parecen entender en los últimos años las instituciones que deberían ser garantes del fomento de la cultura universal y que ya llevan varias citas sacrificadas por esa rentabilidad económica que en estas citas no es fácil de conseguir. No es que el Pirineos Sur o el Monegros Desert Festival originarios fueran de peor calidad que los actuales, que parecen haber pasado página de la mano de una iniciativa privada que sabe minimizar el riesgo y sabe que la música comercial difícilmente fracasa. Es simplemente afrontar el debate de qué futuro pretende Aragón y entender que la excelencia no está reñida con conseguir una cultura para todos.

Suscríbete para seguir leyendo