¿Esperpento o astracanada?

Con permiso de Valle-Inclán, el esperpento es la realidad española. Nuestra actual política lo demuestra, tanto como la de la tumultuosa época de aquel genio que murió en el umbral de la guerra civil. Tras la astracanada (esperpento cutre) del trío del PSOE, se desvela la corrupción premium (Rufián dixit) de un PP que ha venido funcionando como organización cuasi mafiosa durante la égida del sardónico Rajoy. Pero aquella retranca galaica era superada por la «malafollá» andaluza de Montoro, y ahora sabemos, presuntamente, que también aventajaba a M. a la hora de gestionar los amaños de la Cosa Nostra de la gaviota. Este Gollum justiciero, dueño y señor del erario público («su tesoro»), amenazaba desde esa posición a todo bicho contribuyente de forma altanera. Este sinvergüenza, que incoaba expedientes por venganza, inquina o un quítame allá unos euros, hasta había montado un tinglado para exonerar la caja B de su partido equiparándola a las donaciones de Cáritas. Y eso en plena megacrisis, con una deuda descomunal que acometió recortando sueldos, jibarizando la inversión pública y abroncándonos por vivir por encima de nuestras posibilidades. Muchos poderosos pensarán que ese esperpento extraccionista no estuvo tan mal; al fin y al cabo, su don Cristóbal les hizo una ventajosa amnistía fiscal, rescató a los bancos sin apenas contrapartidas y untó a las eléctricas y grandes empresas con sus enjuagues. «Está mal porque le han pillado», me confesó un concejal pepero de Majadahonda en referencia a la Gürtel. La ética está para la izquierda, aunque Feijóo, compadre de mafioso, va dando lecciones de honestidad «Génova et orbe». En sus futuros horizontes judiciales, sin contar con el estercolero que desfilará a partir de septiembre (Kitchen, policía patariótica), a la actual dirección del PP la «amistad» interesada con Ayuso no le augura nada bueno, si no al tiempo... Madrid es un pudridero, Albertiño, incluso en la corrupción versión generación Z de adoradores de IDA que falsifican el currículo, pero quedan muy cuquis en Instagram. Al menos estos influencers cayetanos solo se llevan 83.000 euros al año del congreso, quedaban bien en redes y su cabeza en una pica se exhibe como ejemplo moral (¡!). En el exitoso ecosistema de la derecha el franquismo sociológico del «aspiracionismo» se ha aliado con la construcción de identidades glamurosas y el culto a la apariencia en redes (lo de menos es que sea cierto si queda guay). Noelia es la versión sofisticada, porque luego está la otra, heredera del más rancio «jesusgilismo», como el baño del alcalde de Ourense con una concejala «mamachicho». En fin, la realidad patria, ¿esperpento o astracanada?

