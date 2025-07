El ‘Falcon’, el coche, el chalet y los dineros públicos

Una costumbre ya permanente es emitir basura con el formato de mensaje político. A las derechas patrias -esas que a menudo colocan su capital legal e ilegal en paraísos fiscales- mientras nos dan clases de patriotismo, no es que la presidencia del Gobierno de España tenga un Falcon sino que el que lo utilice sea Pedro Sánchez. Azcón se preocupa por si Pilar Alegría ha ido o no en Falcon mientras utiliza los medios a su disposición, coche oficial y chófer, no sólo para cuestiones oficiales sino también para viajes privados, lo cual no parece correcto aunque se haga desde los tiempos de Ramiro I de Aragón. En esto de utilizar para fines privados lo público la sociedad española tiene mucha mano ancha.

No es lo mismo el presidente del Gobierno de España que la de una comunidad autónoma. Por eso el uso del chalet por parte de Ayuso es un exceso aunque a Azcón, siempre presto a la bronca, no le llame la atención, como tampoco ha hecho ningún comentario sobre los pisos millonarios en los que vive su conmilitona. La susodicha, que ha llegado incluso a pasar revista a una compañía de militares o a hacer un sinfín de viajes al extranjero sin una justificación aceptable, se siente la otra presidenta. Ya se sabe: "Madrid es España". Pero no es toda España, aunque ella lo ignore. La relación de estos liberales con el Estado es realmente curiosa como acaban de demostrar Montoro y su banda.

Intentan disminuir el tamaño del Estado y se aprovechan de él y lo asaltan todo lo que pueden. Moreno Bonilla plantea abiertamente suprimir la sanidad pública. Ya no se conforman con ir privatizando poco a poco o a toda pastilla, como hace Ayuso pasando miles de millones a la Quirón. Como aquí, los amigos son los amigos. Por cierto, hablando de uso de lo público, ¿qué tal si nos cuentan con pelos y señales el uso de los fondos públicos que vienen recibiendo cada uno de los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón? O sea, en qué los usan concretamente y si hay o ha habido sobresueldos. Dejen de preocuparse por el Falcon y cuéntenos con pelos y señales cómo se lo gastan en Aragón. ¡A que no!

