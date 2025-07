Nino Bravo y su Noelia

Hace poco tuve la oportunidad de asistir a un evento en el que se distinguía a personas y entidades varias por su labor y contribución a mejorar la sociedad en diferentes ámbitos. Tras la entrega de dichos reconocimientos, la charrada y el encuentro colectivo me hizo coincidir con alguien a quien a su vez saludaba un matrimonio (al que servidora no conocía) de reconocido prestigio, según parece, en el ámbito de la magistratura. En la presentación, que en absoluto pretendía ser formal por parte de nuestro interlocutor común, la parte femenina del dúo se empeñó en puntualizar y remarcar su cargo "completito", no fuera o fuese a quedar como una "simple abogadilla", por los clavos de Cristo.

Cuando llegó el turno de "definirme", el presentador improvisado se refirió a mí como "ex" concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, pero la mujer de cargo complejo parece que solo escucho el "ex", así que con total naturalidad me preguntó... "¡ah! ¿Entonces ya no eres nada?" (Perdón... ???). Sonreí amablemente y le dije "sí señora, ahora soy yo misma". Ella replicó... "ya, ya... me refería a que no tienes ningún cargo", "si se refiere a si llevo banda, ya no... tengo una colgada en mi salón y la otra (de la segunda legislatura) la enmarqué para mi madre, que le hacía ilusión". Me alejé con un cordial "encantada". Y es que todavía me sorprende la cantidad de gente que mide, cataloga y clasifica por el cargo que ocupas, el puesto que tienes, la profesión que ejerces o los títulos que posees. Ni que un título universitario fuese garantía de nada y te otorgase cierto pedrigrí; cuántos hombres y mujeres con el título de la Universidad de la Vida son mucho más válidos que cualquier masterizado/remasterizado.

La cuestión adquiere nivel "pro" si te dedicas a la política; quizá sea el error que ha cometido Noelia Núñez, esa diputada, ya "ex" (mira, como yo... pero por otros motivos), que con actitud chulesca lucía su camiseta con un "me gusta la fruta", y que era una apuesta de Feijóo, un mirlo blanco del Partido Popular, que ha falseado su currículum nada más y nada menos que en tres carreras, Derecho, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y Estudios Ingleses... una metedura de pata de redacción, dice ella...

Lo que aún no ha entendido es que lo que necesitamos leer en el currículum de nuestros representantes públicos es "Licenciado/a en Honestidad", y desde luego no es el caso. Ni el de muchos otros que engordan su CV con la intención de no sé muy bien qué. La cultura, la formación, el amueblamiento de la cabeza no tiene nada que ver con la tenencia o no de un título universitario.

Lo paradójico de este asunto es que reconocerlo y dimitir por ello, no es motivo de ejemplaridad, como ha pretendido destacar la portada de un periódico esta semana pasada. Ser ejemplar significa no mentir, vaya, lo que viene siendo el octavo mandamiento de la ley de Dios, querida Noelia.

Aunque se ha intentado vender su dimisión como algo modélico, la realidad es bien distinta, y es que un partido que aspira a ser opción de gobierno no puede mantener en puestos de relevancia a una embustera y ha preferido sacrificar a la muchacha, para trasladar que ellos son diferentes y utilizar el asunto como cortina de humo ante el hedor que desprende el asunto Montoro; mientras, respalda a un Mazón con 228 muertes a sus espaldas por su negligencia, o a una Ayuso con 7.291 residentes fallecidos sobre sus hombros por su discriminación con los protocolos de la vergüenza durante la pandemia, y aplaude al Aznar de la guerra de Irak y el 11M (y al Felipe González de los GAL), como si sentasen cátedra, cuando las únicas palabras que deberíamos escuchar de estos personajes, serían las que pronunciasen en el banquillo de un juzgado.

De todos modos, que ningún fan de esta mujer se preocupe, porque la mediocridad es premiada y rescatada por las tertulias de las televisiones privadas para dar juego. Tendremos en la sobremesa a otra Cifuentes, que saltándose no sólo el octavo mandamiento sino también el séptimo, fue pillada robando cosméticos, y ahí está... con un altavoz en los medios de comunicación desde el que opinar y dar lecciones. Ainsss, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noeeeeliaaaa...

