Hay que evitar convertirse en un viejo cascarrabias a cualquier edad porque se pasa mal y se hace pasar peor a los demás. Para la salud y para la convivencia es muy recomendable un poco de mindfulness para controlar la respiración mientras algo te jode bien. También es práctico aplicar el sistema de calificación de Netflix cuando acabas de entregar una serie real de horas de vida a una serie de ficción. Para saber más de ti y satisfacerte como cliente la plataforma da tres opciones: «Me gusta», «me encanta», «no es para mí». Constriñe la falta de un apartado para «es una mierda», pero –superado el impulso– es mejor para todos.

Tiene razón Netflix. ¿Por qué hacerse mala sangre cuando las cosas no son para ti, aunque casi nada lo sea, sólo una serie al año te encante y un par de ellas te gusten? Es normal que las cosas no sean para ti: hay más gente en el mundo, chaval. Además, «no es para mí» reposa toda la responsabilidad en ti. «No sos vos, soy yo», consagró una película argentina la más elegante fórmula de ruptura de pareja conocida hasta ahora.

Me lo aplico: ¿Que el preámbulo de la ley de amnistía recoge el relato chiflado del independentismo catalán vencido a partir de la rabia del exiliado Carles Puigdemont? No me encanta y no me gusta... va a ser que no es para mí. ¿Que la financiación singular acaba con la solidaridad (por favor, solidaridad a estas alturas del siglo XXI) entre territorios de España y lleva al punto de partida de los nacionalistas antes de volverse independentistas y desatar el procés? No es para mí. De hecho, es para que pueda gobernar Pedro Sánchez y para pacificar el ambiente catalán con menos torpeza que cuando el PP presentó el recurso de inconstitucionalidad al Estatuto de Autonomía.

¿Que ladra Tellado en el Telediario? No es para mí. ¿Que Ayuso dice patanerías con prosodia de organillo tocado a manubrio lento? No es para mí. ¿Que otra chica que dejará de ser portavoz de Vox en un año proclama que quiere echar a 8 millones de inmigrantes? No es para mí. Si nos ofrecen mierda no es que la mierda lo sea, es que no es para nosotros.

