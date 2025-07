Un año y 9 meses dura la masacre que lleva a cabo Israel, presidido por Benjamín Netanyahu contra el territorio de Gaza, la histórica Palestina que es cada día el escenario de la más horrenda, cruel y despiadada agresión de una nación contra otra. No intentamos hacer la historia del conflicto, sino subrayar los horribles condicionantes: Palestina es una pequeña región, privada de su condición de nación, pobre y escasa de recursos, que sobrevive gracias a la ayuda internacional, frente a la que Israel se alza como nuevo poder militar en la región, poderoso económicamente y lo que es clave, contando con el apoyo incondicional de EEUU, apoyo decisivo por su capacidad de vetar resoluciones contrarias a Israel en Naciones Unidas.

Así está férreamente atada la connivencia entre el brazo asesino de Netanyahu y el brazo cómplice de EEUU, país al que consideramos «enemigo público número uno de la humanidad». Lo decimos como afectada por la ola de dictaduras que desplegó EEUU en América Latina en su empeño de impedir una segunda Cuba. Se vio ya allí esa forma de actuar que pisotea principios, convenios internacionales, normas de conducta y en la que un país que se sabe poderoso se permite avasallarte, destrozarte y negarte todo derecho. Intelectuales USA como Noam Chomsky o Judith Butler lo denuncian con gran claridad, pero se escuchan más las voces de los grandes medios de comunicación, también en poder de los «amos del mundo».

Sin embargo, el ascenso de China desquicia a alguien como Trump, tan disfuncional como peligroso, lo que nos conduce a la falta de racionalidad que muestra en estos momentos la humanidad. Las Naciones Unidas no funcionan y no consiguen parar la sangría de muerte y destrucción en Gaza. Nos preguntamos: ¿de qué están hechos los judíos que ven con beneplácito la destrucción bíblica de Gaza? Ellos hablan de guerra, la realidad se resiste: no es una guerra, es una masacre y una destrucción como no se veía en la historia desde el Imperio romano. Son bombardeos indiscriminados a un pueblo inerme: destruyen viviendas, escuelas, hospitales, locales de Naciones Unidas y ahora, que ya no queda que destruir, bombardean iglesias.

Disparan con armas de guerra a quienes acuden en busca de la escasa ayuda que permiten entrar a Gaza y matan así cada día a una docena de gazatíes. La extrema crueldad nos deja sin palabras. Los niños mueren de inanición, y recordemos que el cocinero español José Andrés, conocido por su solidaridad, fue a echar una mano. Las fuerzas judías le recibieron a balazos, asesinando a 7 de sus colaboradores en abril de 2024. ¿Se puede imaginar un horror mayor?

Las imágenes que llegan y que nos angustian ante nuestra impotencia, son las captadas por algunas de las mismas víctimas ya que en este tiempo también negaron la entrada de periodistas. Más aún, los periodistas caídos en este episodio son 211, que han muerto por ejercer su labor.

Por eso también nos preguntamos: ¿de qué están hechos los países árabes que no hacen un gesto, no mueven un dedo, no levantan una voz contra el genocidio más horrendo de la historia humana? Su riqueza y poder como dueños del estratégico petróleo les otorga un poder de coacción enorme; no les hemos visto usarlo.

Y las personas normales, que respetamos las leyes, que somos buenos ciudadanos, nos preguntamos: ¿qué podemos hacer nosotros para parar esta demencial destrucción? Israel asesina, EEUU consiente, calla, permite, esta es la realidad. ¿Pero en qué hoyo nos meteremos cuando pase todo y tengamos que dar cuenta de este horror diario, que ocurre delante de nuestros ojos?

¿Cómo expiaremos tanta inhumanidad, tanto sufrimiento, tanta destrucción? La prensa habla del objetivo de Israel: «Liquidar a Gaza», es decir, borrarla del mapa, hacer desaparecer a los palestinos. Esto está ocurriendo mediante tanques, bombardeos, armas, pero también llevando a la desesperación a una población sin agua, sin luz, sin hogares, alimentos a la que empujan allá y luego acá y que en todos lados sólo encuentran enemigos armados, insensibles, deshumanizados, verdaderas máquinas de matar y por tanto, una despiadada muerte.

Estas consideraciones se dicen cada día desde algún medio de comunicación y me disculpo, pero es el único recurso que tengo para que se sepa públicamente que condeno absolutamente la masacre que sigue cometiendo Israel haciendo oídos sordos a lo que el mundo les grita: ¡Basta!