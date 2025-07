Sesenta mil: pues ya estaría

Ni veinte, ni treinta mil, ni siquiera cuarenta. ¿Cincuenta mil tal vez? ¿Tampoco? Vamos pues para sesenta. Sesenta mil asesinados. Pues ya estaría, como dicen cuando te sacan la cuenta. Pues ya estaría. Pero aquí no, aquí la cosa sigue. Los convocan a por comida, o agua, y cuando llegan los fusilan. Gaza, sí, aún.

Pero calla, que al final, parece que la UE, ese adefesio cada día más patético, va a considerar si suspenden una parte de uno de los pactos con Israel; nada importante; y parcial, no completo. Es por la grave crisis humanitaria. Eso le dicen, grave crisis humanitaria. Los matan de hambre y le dicen grave crisis humanitaria. También eso es impune, que las palabras, no digan lo que pasa. En fin, la alta representante de la unión para asuntos exteriores y políticas de seguridad, ha decidido, sesenta mil crímenes después, hacer constar otra vez su inutilidad manifiesta para ver si suspendemos un trozo, solo la puntita, de esa cosa.

Lo dijo Borrell hace pocos días. Europa ha perdido buena parte de su alma y su dignidad. Y aún no ha parado de degenerar. Hasta dos oenegés israelíes piden parar el genocidio en Gaza, lo dicen en su propio país. En Europa aún no se dice genocidio a este genocidio; en Europa, Alemania, otra vez en la acera de enfrente de la historia, sigue sin condenarlo, y con el nota que manda ahora ni te lo esperes. Éste ya se ha coronado: Friedrich Merz va a montar otra vez el primer ejército de la UE; y casi toda la UE aplaudiendo. El cinco por ciento del presupuesto, seiscientos cincuenta mil millones directos para compras al complejo militar industrial USA, justo lo que pedía Trump después de limpiarse los lametones de su CEO en Europa, el mayordomo Rutte. Alguien lo dijo, USA necesita guerras para dar salida a su primer producto industrial. Y alguien tiene que pagar la juerga sanguinaria de Gaza.

Francia también ha recortado sesenta mil millones de este año para el cinco por ciento. Lo pidió Trump, le obedecen, y para completar el pastel, la señora Von der Leyden ha aceptado los aranceles que exigía el Joker naranja. Así van las cosas por la cumbre de la civilización occidental.

Según algún apunte médico que recuerdo de algún sitio, parece que leer todos los días noticias negativas no es bueno para la salud, así que para pasar el rato y cambiar de hazañas bélicas al género cómico costumbrista nacional, me voy a leer 13 Rue del Percebe ibérico, que ahora dan lo de Montoro y los cuarenta ladrones. ¿Cuarenta, dice usted? ¡Uy cuarenta! Hale, buen agosto, a ver si lo logran. Amén

