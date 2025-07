¿Hacia dónde nos lleva la opacidad administrativa?

En Aragón actualmente existen, aproximadamente, unos 18.000 docentes, de ellos, unos 7.200 son interinos, durante estas fechas, la incertidumbre en algunos casos y la ansiedad en otros, es el pan nuestro de cada día en casa de cada uno de ellos al estar a la espera de saber cual será su destino laboral el curso que viene, incluso, personas que han aprobado una oposición y, a fecha de hoy, siguen en expectativa de destino sin poder afianzar su carrera profesional.

En pleno siglo XXI, cuando la transparencia y la igualdad de oportunidades deberían ser principios incuestionables en la gestión pública, en Aragón nos encontramos con una realidad preocupante: la existencia de plazas estructurales en centros educativos que, lejos de ser convocadas en procesos abiertos, están ocupadas de forma indefinida por personal que no ha superado los procedimientos selectivos legalmente establecidos.

Este hecho no es menor. Hablamos de puestos que deberían estar disponibles para todos los docentes que, año tras año, preparan oposiciones, dedican recursos y esfuerzo para acceder a la función pública bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad consagrados en la Constitución. Sin embargo, esas plazas permanecen fuera del alcance de quienes cumplen con la normativa, creando un agravio comparativo que erosiona la confianza en el sistema.

El Justicia de Aragón, garante de los derechos ciudadanos, ya alertó de esta anomalía e instó a la Administración a normalizar la situación. A pesar de ello, la respuesta ha sido la inacción. La Fiscalía Provincial, tras abrir diligencias informativas, decidió archivarlas, argumentando que las resoluciones del Justicia no son vinculantes y que no hay plazo específico para la regularización. Es decir, se acepta el problema, pero se elige mirar hacia otro lado.

Esto plantea una cuestión fundamental: ¿puede la Administración mantenerse impasible ante una irregularidad prolongada que perjudica a cientos de docentes y vulnera principios básicos de legalidad? Más aún, ¿es aceptable que la solución dependa de la voluntad política, en lugar del cumplimiento riguroso de las normas que rigen nuestro Estado de Derecho?

El Tribunal Supremo ha recordado en numerosas sentencias que el personal indefinido no fijo debe ser una figura excepcional y transitoria. Sin embargo, en Aragón, se ha convertido en la regla para determinadas plazas docentes. Este uso abusivo no solo distorsiona la planificación educativa, sino que consolida privilegios indebidos y bloquea la igualdad real de oportunidades, todo ello además con conocimiento de los Sindicatos educativos, que no toman partido en defensa de los docentes.

Ante la falta de respuesta efectiva, solo queda acudir a los tribunales. No para buscar protagonismo ni confrontación, sino para exigir lo que debería ser incuestionable: una administración transparente, que actúe conforme a la ley y que respete los derechos de los ciudadanos. Porque cada plaza ocupada irregularmente es una oportunidad negada a un docente que ha cumplido con su deber.

El futuro de nuestra educación no puede construirse sobre la opacidad ni sobre la arbitrariedad. La normalización de estas plazas no es un capricho, es una obligación legal y moral. Y mientras esta situación persista, seguiremos preguntando: ¿quién se beneficia del incumplimiento de la ley?