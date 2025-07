Tres batallas

Cuando comencé a ejercer como abogado me hice esta pregunta: ¿Qué hacer si tu cliente es un asesino, y lo sabes? Respuesta del veterano: cumplir con tu trabajo, el sistema está montado para que alguien acuse, otro defienda y el juez instruya, luego otros juzgarán.

Escribo esto porque hoy el mundo está fatal, España no demasiado bien, en política partidista, no en otros temas, y día a día nos levantamos con noticias que nos llevarían a no salir de la cama. ¿Qué hacer? Y no me refiero a los gobernantes, no, a usted, a mí, es a nosotros a quienes interpelo, ya que no debemos olvidar que grano a grano se hace granero.

Tres son los temas que quiero proponer para que reflexionemos y demos nuestro pequeño empujón: prostitución, menores no acompañados y padres de jóvenes aspirantes a deportistas de élite.

Acabar con la prostitución es imposible, lo sé, pero a veces lo importante no es la meta, lo es el camino. Si comenzamos a extender la idea de que hay que hacer algo, se hará. Vaya por delante que si dos adultos, libremente, quieren mantener relaciones sexuales, pues muy bien, incluso si hay dinero por medio. Lo que es denunciable es otras relaciones, de puteros y pobres mujeres explotadas. En países avanzados, como Suecia, se han tomado medidas muy drásticas, y no parecen haber solucionado el asunto, pero estoy seguro de que, si tuviésemos estadísticas fiables el número de mujeres, y, a veces, hombres, sometidos al yugo de proxenetas sin alma en ese país, habrá descendido, seguro. En España, y en otros lugares, claro, hay un debate incluso entre feministas, unas que quieren que se prohiba la prostitución y otras que abogan por su regulación, dándole carácter de trabajo. Yo apuesto claramente por la primera opción, me parece repugnante que se considere trabajo a estar encerradas en un garito de carretera a disposición del primer salido que quiera coyundar con ellas. Por supuesto que hay que facilitarles toda la ayuda sanitaria y de otro tipo precisa, pero sin esa consideración de trabajo por cuenta ajena. Bienvenida sea la propuesta de la ministra, que se abra el debate en el Congreso de los Diputados y que se extienda por la sociedad la necesidad de combatir cualquier clase de explotación sexual, y si se llega al caso, que se castigue a los usuarios, como en Suecia.

El segundo tema es, tras lo de Torre Pacheco más, muy delicado: los MENAs. No sé si está bien denominarlos así, pero creo que no tiene que ser despectivo, al menos yo no lo uso así con esa intención. Nuestra tradición cultural y la legislación vigente nos obligan a proteger a los menores, a todos. Y estos jóvenes llegados a nuestro país de forma irregular lo son. Porque creemos que tiene que ser así o solo porque lo exige la norma, tenemos que protegerlos. Educación y cuidados, los que sean precisos. Y no creo que lo estemos haciendo bien. La propuesta que voy a hacer no sé si contará con muchos apoyos, me gustaría saber que sí. El Estado debe disponer de medios para su tutela, edificios, personas, dinero, y la costumbre que se está extendiendo por todas las Comunidades Autónomas (tienen esta competencia) es la externalización. Empresas, fundaciones, oenegés concursan para hacerse con la gestión de este tema, y cobran por ello. Sé, conozco alguna, que hay organizaciones ejemplares, pero también las hay más preocupadas por ganar dinero que por cuidar de estos muchachos. Mi apuesta sería que la administración gestionase lo preciso, con alguna contratación, pero sin dejar el control, la supervisión permanente. Cuando ocurre alguna desgracia, surge la voz, se han cumplido los protocolos. Y es posible que sea así, pero deberíamos exigir más. El futuro de esas jóvenes, que también las hay, es importante, mucho, para ellas y ellos, y para nosotros, para el conjunto, por decencia y porque lo dice la ley.

La tercera pequeña batalla que propongo es más sencilla: los padres excitados ante el futuro deportivo de sus hijos. Muchos de quienes lean esto habrán visto, por experiencia personal o lateral, a un padre gritándole a su hijo, que está jugando un partido de fútbol, a sus 13 años, y exigiéndole más entrega, más dureza. A veces, ese u otro, le dice al entrenador que no saca a su hijo, que es el mejor y lo está estropeando. Algo más raro, pero que sucede, esto que voy a contar es real. Madre gritándole al entrenador, un muchacho de 17 años, que su hija es la mejor del equipo, que esa que está jugando es una maula, y sacando a la niña, 12 años, de la cancha de baloncesto en la que está jugando. ¿Qué está pasando? ¿Todos los padres creen tener en casa a un Cristiano Ronaldo o un Pau Gasol? El deporte es bueno, sano, ayuda en la formación de los jóvenes, les ayuda a enfrentarse a la victoria y a la derrota. Deberíamos prohibirles a esos padres estar en la banda, son nocivos, entre todos tenemos que ayudar a formar a los jóvenes, y ver a un grupo de padres echar a uno de ellos de un partido puede resultar formativo. Y sus hijos no deben pagar el precio, tienen que seguir jugando, pero sin oír los gritos de un energúmeno, que, además, es su padre.

Suscríbete para seguir leyendo