Fiscalidad para la convivencia

En alguna otra ocasión me he referido a un tema tan manido, por ser utilizado como arma arrojadiza con la pretensión de acabar con el contrario, como es la fiscalidad. Sin embargo, conviene reflexionar con serenidad sobre el verdadero propósito de este instrumento. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en un profundo autoengaño.

La primera pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿por qué son necesarios los impuestos? Aunque parezca evidente, la respuesta está ligada al objetivo que perseguimos. Los seres humanos, aunque individuales, necesitamos convivir. Compartir la vida con otros nos permite complementar intereses y hacer que la vida tenga el valor de su propio significado. Es raro que, en el reino animal, encontremos alguna especie que no comparta su espacio con sus congéneres. Esto significa que se apoyan y ayudan en lo que tienen, además de garantizar la continuidad de la especie. Pero retornemos a la nuestra, la especie humana: ¿adónde nos lleva esa convivencia, a nosotros, las personas, que aseguramos ser la única especie inteligente?

Desde los inicios del Homo sapiens se empezó a entender como necesario el agrupamiento de individuos, porque aportaba seguridad, garantizaba la alimentación y se ayudaba a quienes, por enfermedad o edad, lo necesitaban. El desarrollo en la formación de los pueblos fue una constante. Todo este crecimiento humano, conducente a una convivencia con garantías, empezó también a tener su coste. Era necesario ir estructurando los pueblos y, por tanto, invertir para conseguirlo. Además, debía diseñarse un modelo de administración que garantizase el buen funcionamiento del sistema. En definitiva, era necesario tener los ingresos suficientes para responder a su coste.

Considero que, si he sido capaz de exponer que una buena organización es necesaria para una mejor y real convivencia, estaremos entendiendo cómo nos hemos convertido en ciudadanos que conforman una sociedad armónica. Así pues, de esto derivaremos cuánto cuesta mantener el modelo y cómo se debe pagar. A esto, que es una consecuencia de lo primero, lo llamaremos impuestos, que se aplicarán a los ciudadanos.

En definitiva, debatir sobre la fiscalidad sin tener como referencia obligada los gastos es una trampa que se tiende a los ciudadanos. Pero claro, el problema para los partidos políticos es definir los servicios que se ofrecen a la colectividad. Para ellos es más fácil e inconcreto manifestar que bajarán los impuestos cuando lleguen al gobierno. Todos pensamos en lo que nos vamos a ahorrar y no en los servicios que vamos a dejar de recibir.

También debemos tener presente que, de acuerdo con nuestra Constitución -a la que tanto amamos-, vivimos en un modelo cuya base es la solidaridad; es decir, que quienes mayor disponibilidad económica tienen deben ser quienes más aporten para ayudar a los que más lo necesitan. Esto mismo sucede con las comunidades autónomas. Por diferentes razones, no todas tienen capacidad económica suficiente para mantener la administración de sus ciudadanos. Así que hay territorios ricos y otros que no lo son.

Aquí surge un problema estructural: el Estado ha transferido a las comunidades autónomas un elevado nivel de autogobierno con un alto grado de competencias; sin embargo, tienen mínima capacidad de ingresos para hacer frente a sus gastos. La solución es que el Estado les garantice sus necesidades económicas, pues es el recaudador general. Creo que esto es una disfunción, porque cada comunidad debería ser quien gestionase su propia fiscalidad, garantizando que debe existir un fondo de solidaridad interterritorial suficiente para cubrir las necesidades de quien lo necesite.

Euskadi y Navarra, con su Régimen Foral, cumplen con este modelo, y, hasta ahora a causa de ello, no se ha roto España. Por tanto, no entiendo cuál es el problema que se debate sobre la gestión fiscal de Cataluña. ¿Que son catalanes? España debería ser un Estado federal y, por tanto, si se tienen las competencias, también deben tener la fiscalidad. No seamos mezquinos.

Quisiera cerrar este artículo, al igual que los anteriores, con una reflexión sobre la barbarie de los asesinatos de gazatíes. Ya van más de mil que han sido asesinados cuando esperaban recoger algo de comida para no morir de hambre. Ahora los judíos se han especializado: tienen como objetivo principal asesinar mujeres y niñas. Así garantizan el genocidio del pueblo palestino. No quieren dejar ni a uno vivo. Hamás -esa organización islamista y brazo político-militar que gobierna la Franja de Gaza desde 2007- les importa bien poco. Es solo una excusa. No deseo terminar este artículo sin enviar a los lectores mis mejores deseos por unas descansadas y alegres vacaciones. ¡Hasta septiembre!

