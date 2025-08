Sueños de verano

En mi sueño mi madre me regala un diario (de tapas negras y hojas de colores) para que escriba en él mi vida. Al despertarme, decido comprarme un diario (de tapas negras sí, de hojas de colores ni hablar) y escribir en él mis sueños. En mi sueño encuentro en mi buzón una revista pornográfica que alguien ha abandonado. Al despertarme, reflexiono y medito sobre la pobreza de mis sueños eróticos.

En su sueño mi mujer está en la playa y tiene cien niños a su cargo. Los niños chapotean en el agua alegremente; ella los vigila desde la orilla. De pronto una ola enorme, monstruosa, se eleva sobre los cien niños. Ella la observa paralizada, sin poder reaccionar. La ola rompe sobre ellos. Ella intenta moverse, ayudarles, pero no puede: el tiempo se ha detenido para su cuerpo. La ola se convierte en espuma, y cuando se retira, saciada, en lugar de cien niños, hay cien tumbas diminutas. Cuando se despierta, mi mujer se viste y va a la escuela infantil donde trabaja.

En su sueño el hombre es perseguido por una mujer atractiva e impetuosa. El hombre corre y corre pero la mujer lo sigue allá donde vaya. Al despertar, el hombre descubre, aliviado, que en su cama hay otro hombre. En su sueño el pastor sueña con sus ovejas. Sus ovejas, en cambio, sueñan con otro pastor mejor dotado. En su sueño la mujer se casa con un príncipe de cuento de hadas. Cuando despierta, abraza con amor a su príncipe, por lo demás calvo, bajito y barrigón.

En su sueño el perro fiel lleva las zapatillas entre los dientes a su amo querido. Las zapatillas, en cambio, sueñan que su amo manda al diablo al perro con sus malditas babas. En mi sueño un hombre me pide fuego; le digo que no fumo. El hombre se hace el gracioso y alega que no me ha preguntado si fumo; me vuelve a pedir fuego. Saco mi pistola y le coso a balazos por simpático.

En mi sueño estoy en el cielo, rodeado de ángeles y arcángeles mimosos. En mi cama otro cielo -con forma de mujer- me abraza dulcemente. En mi sueño el sonido del reloj clava los segundos contra la pared. En mi sueño tengo tanto sueño que nunca consigo despertar. En su sueño el lector lee un libro de sueños. Cuando despierta, sale de la cama y abre el libro de la realidad. Hay quien, para poder dormirse, cuenta ovejitas. Yo, para poder dormirme, cuento sueños.

