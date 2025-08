Política de catástrofe

Incendio ocurrido esta semana en el interior de una industria química en Zuera. / Bomberos de Zaragoza

¿Cuántos votos creen que se pueden arañar con el show que montan los dos grandes partidos políticos en la comunidad, el PP y el PSOE, cada vez que se produce una catástrofe natural o una emergencia del tipo que sea? Esta semana el barro se ha instalado en torno al incendio originado en una planta química en Zuera que obligó a confinar a toda la población y a la de San Mateo de Gállego.

Unos, desde la Diputación Provincial de Zaragoza, su presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, quejándose de la falta de coordinación y de información por parte del Gobierno de Aragón en esa estrategia ya cansina de asemejar todo lo que ocurra con la nefasta intervención del presidente valenciano Carlos Mazón durante la dana que se cobró más de 200 vidas. Otros, desde el Gobierno de Aragón, que le entra a todas las que vengan desde las filas socialistas en esta psicosis colectiva que les lleva a pensar que todo es una maniobra orquestada por Pilar Alegría desde Madrid para sacarle los colores a un presidente de Aragón, Jorge Azcón, que está a esos más de 200 muertos y a otros miles de heridos de parecerse a su colega de El Ventorro. Y a la fiesta esta vez se suma el Ayuntamiento de Zaragoza que respondía a las 21.53 horas a Quero, diez horas después, asegurando que los bomberos de la ciudad fueron los más rápidos porque llegaron antes y que lo hicieron con más efectivos que nadie. Como si de una carrera se tratara que tuviera que acabar con reparto de medallas y medallitas de cara a la galería.

Personalmente todo este espectáculo a mí me da bastante vergüenza ajena, esa política de barro y estiércol sobre una industria aún humeante que pudo acabar en tragedia pero que, afortunadamente, no fue así. Tampoco hubo víctimas a orillas del Cámaras y el Aguas Vivas hace unas semanas cuando el agua inundó más de una decena de localidades, ni en Tarazona, por muy espectaculares que fueran las imágenes, hubo víctimas. Y no trae nada bueno hacer creer a la población que cada catástrofe natural o emergencia tiene un desenlace que depende del azar. No es así.

Flaco favor hace esta competición a todos esos bomberos que tienen y que en Aragón son realmente buenos, los de todos, que se juegan la vida para que su intervención, rápida y eficaz, ahogue cualquier azarosa desgracia. La carrera que deberían pelear es por hacer llegar las ayudas a los damnificados, devolverles la normalidad a sus vidas que la catástrofe les arrebata en cuestión de minutos y recuperar carreteras e infraestructuras con el músculo de lo público. Porque ya que no saben comportarse, al menos dejen trabajar a los que sí saben qué hay que hacer.