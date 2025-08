Estilo Montoro

En nuestra sociedad, siempre que pensamos en el poder, solemos relacionarlo con el poder político, pero hay otros poderes económicos e ideológicos que influyen en la política, y cuyo origen y reglas tienen que ver más con el dinero de quienes ejercen ese poder que con el devenido del apoyo ciudadano. Paradójicamente, el poder político democrático se convierte en el enemigo a batir por parte de los ciudadanos, aunque en la mayoría de las ocasiones sean otros los que condicionan o determinan la vida política. En el peculiar caso Montoro, resulta curioso, por no decir muy preocupante, cómo los intereses económicos de algunos sectores y empresas han condicionado al poder político haciéndoles leyes a la carta, rebajas fiscales y otras milongas, a cambio de mordidas económicas canalizadas por su despacho a 28 personas, presuntamente implicadas, de las cuales quince están vinculadas con el Ministerio de Hacienda que Montoro presidía. Beneficios que han restado a las arcas del Estado, según algunas fuentes, 2.200 millones en 2012 y alrededor de 11.000 en total.

Las peculiaridades del caso vienen por la impresionante corrosión democrática que implica la connivencia de poderes del Estado con el sector privado para crear leyes por encargo para sacar beneficios privados. La prevaricación socava la neutralidad del Estado, y en este caso supone la venta de leyes a mediada por un ministro, que en ese mismo momento exigía apretarse el cinturón a todos los ciudadanos para hacer frente a la crisis.

Tengo que reconocer que son brillantes, que tienen clase, mientras tres socialistas pringados se repartían en la barra del bar prebendas entre copas y chascarrillos soeces sobre mujeres y otras lindezas, Cristóbal Montoro, supuestamente, cobraba mordidas en despachos enmoquetados y salones recreados con los retratos de insignes ministros anteriores. No necesitaba esconder sus prácticas corruptas ni buscar intermediarios, ellos eran «los putos amos».

Siempre me pareció un personaje. Buen parlamentario, con una dialéctica agresiva, pero no soez, técnicamente preparado, y con esa sonrisa ratonil que transmitía su arrogancia («que caiga España que ya la levantaremos nosotros», le dijo a la parlamentaria canaria Ana Oramas para que no votara los recortes de Zapatero en 2010). Su prepotencia: «Todos los gobiernos son de coalición entre los diferentes ministerios y el ministro de hacienda». Su rencor: hacia quienes hicieron oposición al gobierno de Aznar contra la guerra de Irak, artistas, actores y periodistas, a los que persiguió y castigó con normas ad hoc e inspecciones de Hacienda dirigidas. Su ultraliberalismo económico, le sobraba el Estado. Y su total incoherencia, hizo campaña electoral cuatro años prometiendo rebajas fiscales, y amplió y creó 54 entre 2012 y 2017. Adjetivos todos que, para mí, cortan un traje a la medida de un ministro fundamental en la época Aznar y determinante en el enfoque de la crisis económica en la etapa de Rajoy.

Por otro lado, el procedimiento de este caso es, como mínimo, llamativo. Comienza con unos mails de 2013, encontrados en un registro del año 2017 de una empresa acusada de estafa, en los que citaba a una consultora, Equipo Económico (EE) fundada en 2006 como la vía más directa para influir en el Ministerio de Hacienda; los mossos pasan un informe al juzgado número 2 de Tarragona denunciando el hecho.

En 2018 ya participan de la investigación la UCO, la guardia civil, el mencionado juzgado, la fiscalía anticorrupción y los mossos. En estos años ha habido numerosas tensiones; con los retrasos en la investigación de la UCO, entre la fiscal encargada del caso y el fiscal anticorrupción, hasta tal punto que la fiscal encargada es multada con mil euros, se le restringen sus atribuciones sobre el caso y se le añade un fiscal más. Ahora bien, en siete años un juez de provincias ha conseguido investigar una trama de corrupción sin filtraciones y manteniendo el secreto de sumario.

A pesar de que la normativa que debe regular los lobbis en nuestro país, devenida de la directiva europea, está encallada en el Congreso, todos los parlamentarios tienen un código de conducta por el que deben de informar de las reuniones que tienen sobre los temas que cada uno de ellos lleva, solo 46 diputados y 64 senadores, el 18%, han informado en 2024 de este tipo de reuniones.

