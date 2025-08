Incompetentes. Con título o sin título

La señora Pradas, la exconsejera de la Generalitat Valenciana, ha reconocido que ella no sabía nada de nada, que era una absoluta incompetente en el área de su responsabilidad, que ella era sólo un cargo «institucional». No sabíamos que había cargos políticos solo institucionales sin responsabilidades y no lo sabíamos quizá porque tal cosa no existe. Un cargo político asume funciones y responsabilidades. Evidentemente no es imprescindible que un político sea un experto en todo porque para eso están los funcionarios técnicos, que habitualmente suelen ser gentes muy cualificadas.

Lo que sí se puede pedir al cargo político es sentido común y que tenga alguna idea sobre cómo resolver problemas, conocer la administración, y si tiene alguna experiencia en gestión pues mejor. Y desde luego una vez asumido el cargo conocer lo más rápido posible todo lo que tenga que ver con sus competencias y responsabilidades.

Decía Gianfranco Pasquino, un senador italiano, que «la competencia profesional sin poder político es estéril pero el poder político sin competencia profesional es peligroso». Y todavía peor es ser político e incompetente, y no tener sentido común, y no saber interpretar los datos y la información proporcionada por los técnicos, y ser incapaz de tomar decisiones incluso poniendo vidas en peligro.

Mazón, otro que tal baila, ha justificado a pesar de todo, el nombramiento de la susodicha. Sobre este tema no hay ningún comentario del PP que ofrece una amplísima lista de incompetentes cada vez que en España se sufre una tragedia. Gente incompetente y peligrosa. Son datos incontestables. En los que se están mostrando muy competentes es en mentir con reiteración y alevosía elaborando un relato para eludir responsabilidades o al menos presentarse ante el juzgado en las mejores condiciones, apoyados por su Brunete mediática y alguno de la UCO.

La autoridad judicial ya se ha pronunciado sobre de quien era la responsabilidad. Pues nada, lo siguen negando contra toda evidencia. Feijóo, aquel que afirmó en falso que estuvo informado por Mazón constantemente, cada vez está más enfangado en el barro de Valencia.

