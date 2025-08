Inversiones, extracciones y reversiones

De un tiempo a esta parte, venimos escuchando día sí, día también la profusión de inversiones que le esperan a Aragón en forma, fundamentalmente, de derivados de las energías renovables como por ejemplo las propias instalaciones energéticas, y últimamente los centros de datos. Hasta tal punto que todas ellas entran dentro de los PIGAs como maná salvador.

Permítanme hacer un juego de economía-ficción para ilustrar todo ello con una comparativa histórica, en concreto con la carrera espacial y las inversiones americanas y soviéticas en las décadas precedentes. En efecto, innumerables inversiones millonarias condujeron a desarrollar tecnología, poder militar y desarrollo de ambos bloques, y hoy en día en la luna no existe paro, tampoco enfermedad ni problemas de vivienda, ya que los movimientos migratorios allí son escasos e incluso nulos.

Panorama idílico si le hiciéramos caso al sr. Azcón, pero también anteriormente al sr. Lambán. El interés general de Aragón no pasa por el sector extractivo si no afecta a los otros dos. Grave error creer que por sí mismos un aerogenerador, una placa solar en un parque fotovoltaico o unos centros de datos generan economía o cualquier efecto positivo en Aragón donde están ubicados.

Por cierto, y refiriéndome a los centros de datos, ¿se han percatado que dependiendo de qué datos se procesen, cosa harto difícil de que nos lleguemos a enterar, tal concentración de datos sensibles nos harían blanco de cualquier ataque armado en un conflicto que, nadie lo quiera, pudiera generarse?

La economía se genera en destino y ese destino, desgraciadamente como ya sucedió en su momento con la energía hidroeléctrica o térmica está en manos de las grandes corporaciones de la energía que lo vierten allá donde encuentran consumo. Grave círculo vicioso que ha generado el desequilibrio territorial entre campo y ciudad, entre regiones colectoras y exportadoras de personal. Solo mediante medidas correctoras institucionales incluyendo el aprovechamiento de nuevos nichos económicos en y para las regiones despobladas podrá revertirse tal desequilibrio. Si de verdad creemos en la descentralización del poder político en regiones, autonomías u otras formas de administración de lo público, no podemos estar en la práctica construyendo dos, tres o cuatros núcleos de desarrollo por comunidad autónoma o bien centralizando el desarrollo en unas pocas a costa de desertizar el resto. Eso, al final, será cualquier cosa menos un país.

El medio rural aragonés necesita participar como copropietario de esa materia prima llamada energía y con capacidad legal para desarrollar planes de expansión del tipo que sean, bien con cupos de producción, bien con utilización de las tierras como base de un obligado joint-venture o cualquier otra fórmula conjunta. El objetivo final no es otro que ser partícipes y protagonistas de su futuro. Las diputaciones provinciales, como ayuntamiento de ayuntamientos deben conducir los procesos legales y burocráticos y todos los mecanismos de presión y acuerdo a su alcance.

El sr. Azcón debió faltar a clase el día que se explicaban las preposiciones, quiero creerlo así. No es lo mismo el interés general en Aragón que para Aragón. Y digo quiero creerlo porque de lo contrario sería simple y llanamente demagogia y engaño. De momento, y debido a esa declaración de PIGA, el único interés para Aragón, estriba en no más de diez puestos de trabajo de mantenimiento en los aerogeneradores huertos solares y algunos más en talleres de pequeñas reparaciones, ya que el bocado del león, los impuestos generados, son exonerados por esa declaración y los de ámbito estatal figuran en la sede social de las empresas matriz, todas ellas fuera de nuestra comunidad, mientras los bienes de equipo necesarios vienen en su mayor parte, de fuera. Pero, eso sí, las reversiones existen, cómo no. Y no me refiero a las positivas sino a las negativas. Hablo de afecciones medioambientales y destrucción de ecosistemas.

El Sr. Azcón debe explicar clara y detalladamente cuáles son los intereses de Aragón en todos estos proyectos, cuáles son los beneficios a corto, medio y largo plazo y en qué medida satisfacen las necesidades de una amplia mayoría de la población, que para ello se idearon los PIGAs. Quizás habría que explicarle que Aragón no es esa cosa ambigua, casi medieval que aparece en los libros de historia, sino sus gentes, y mucho menos sus élites internas o externas. En los últimos años del siglo pasado, la población de Aragón se movilizó contra los trasvases de aguas, conscientes de que eran un importante activo en el presente pero, sobre todo, en el futuro de la comunidad. Hoy, otro flujo de corriente como es el viento, más denostado y menos apreciado por la población pero no por eso menos importante, esta siendo entregado gratis a golpe de decreto a compañías eléctricas mientras la población no reacciona. Me pregunto si tintando el viento para que se viera reaccionaríamos de otra manera.

El quid de la cuestión no son los millones invertidos en Aragón sino la riqueza revertida para su población y ésta se manifiesta en su territorio y en sus gentes. Un viejo proverbio nos dice que las penas con pan son menos, si bien la naturaleza también consume ese pan en forma de desarrollo amable. Que no tengamos que cantar, como un lamento, aquella vieja canción de Atahualpa Yupanqui «el arriero» cuando dice «las penas y las vaquitas se van por la misma senda; las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas».

