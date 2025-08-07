La opa, aún en el aire

La junta de accionistas del Sabadell, reunida ayer en dos convocatorias extraordinarias, aprobó la venta de su filial en el Reino Unido TSB al Santander por 3.100 millones de euros, una cifra que aún puede incrementarse ligeramente en función de los beneficios que genere de la entidad hasta que la operación se cierre a principios de 2026. Este ingreso permitirá al banco entregar un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros a sus accionistas, movimiento aprobado también ayer por el 99% de los votos, con una participación del 75% de la propiedad de la entidad bancaria catalana. Formalmente, los responsables del Sabadell debían dejar claro, como lo han hecho, que tanto la operación como la decisión de dedicar los beneficios de esta desinversión en el mercado británico a la remuneración de sus accionistas es una operación independiente de la opa que BBVA lanzó en mayo de 2024, hace ya más de un año. Y lo han hecho argumentando que la venta quedaba justificada por un contexto de mercado que permitiría un buen retorno de la inversión: el banco presidido por Josep Oliu adquirió TSB en 2015 por unos 1.700 millones de libras y su valor se hundió tras las complicaciones de la integración informática pero, especialmente por su nula rentabilidad. Sabadell logró remontar esta situación, TSB empezó a ganar dinero y ahora ha obtenido por la filial una cantidad que hasta hace bien poco nadie en el banco hubiera imaginado. Cualquier otro argumento podría poner en compromiso el deber de pasividad que tiene una empresa objeto de una opa, cuyo consejo de administración, teóricamente, debería de abstenerse de operaciones que interfieran en el transcurso de la oferta de adquisición. Aunque en realidad, hay precedentes de laxitud en la aplicación de estas restricciones.

No obstante, resulta difícil desligar la desinversión aprobada ayer por el Sabadell de la carrera de promesas de remuneraciones récord en la que tanto BBVA como Sabadell se han embarcado para atraer a la opa, o al rechazo de la opa, a quienes tendrán la última palabra, los accionistas. Ambas entidades prometen retornos en metálico o acciones equivalentes al 15% de la inversión. El Sabadell cuenta con un incremento de la cotización en bolsa de la entidad desde el lanzamiento de la opa cuyo resultado sea una prima negativa para los accionistas de Sabadell que acudan a la oferta, es decir, que su participación tenga más valor que la oferta del adquirente y con la posibilidad de que la moratoria de 3 a 5 años a una fusión resulte disuasoria. Ahora, además, apremia al BBVA a que cuando haga público el folleto de su oferta aclare si el retorno prometido se ajusta a las nuevas condiciones. Aparte de la posibilidad de desistir, el banco presidido por Carlos Torres aún tiene margen para aumentar su oferta, lo que hasta ahora ha descartado, o para convencer de la rentabilidad de futuro de la entidad resultante y de las garantías de mantenimiento de la red comercial y la disponibilidad de crédito para las pequeñas y medianas empresas.

El desenlace de este pulso aún está por definir, pero con la estrategia de las dos entidades volcadas durante ya más de un año en reforzar sus respectivas posiciones ante la opa, sería bueno para ambas que no se siguiera dilatando mucho más.

